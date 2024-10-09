CDSL shares में 11 दिन की गिरावट थमी, क्या करें निवेशक?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारCDSL shares में 11 दिन की गिरावट थमी, क्या करें निवेशक?

Shares of Central Depository Services Ltd. (CDSL) के शेयर बुधवार को इंट्रा डे के दौरान 8% तक चढ़कर ₹1,477 के उच्च स्तर पर पहुंच गए। इस तेजी के साथ CDSL के शेयरों ने 11 दिन की गिरावट का सिलसिला तोड़ा है, जो जनवरी 2023 के बाद से स्टॉक के लिए सबसे लंबी गिरावट थी। इस दौरान स्टॉक लगातार 14 ट्रेडिंग सत्रों में गिरा था।

Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 9, 2024 12:40 IST

आपको बता दें कि इस 11 दिन की गिरावट के दौरान CDSL के शेयरों में निवेशकों को करीब 13 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।

स्टॉक का पैटर्न

ब्लूमबर्ग के डेटा के मुताबिक CDSL के शेयर आमतौर पर 10 दिन या उससे अधिक समय तक गिरने के बाद अगले 5 सत्रों में स्थिर रहते हैं। 2023 की गिरावट के दौरान, स्टॉक ने अगले पांच ट्रेडिंग सत्रों में और 1.2% की गिरावट देखी। इसी तरह की गिरावट में जून 2019 में जब स्टॉक ने 10 लगातार सत्रों में गिरावट दर्ज की, तो यह अगले पांच सत्रों में स्थिर रहा।

आज के उछाल के साथ CDSL के शेयर 50-दिन के मूविंग एवरेज (DMA) के ऊपर वापस आ गए हैं, जिसके नीचे यह 11 दिन की गिरावट के दौरान ट्रेड कर रहे थे। CDSL का 50-DMA मौजूदा वक्त में ₹1,391 पर है।

चार्ट पर CDSL का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI),जो 40 के लेवल से गिरकर 38 के स्तर पर पहुंच गया था, आज की चाल के बाद उछाल देखा गया है और अब यह 55 पर है।

स्टॉक में क्या करें?

CDSL पर निगरानी रखने वाले 9 विश्लेषकों में से तीन ने "BUY" रेटिंग दी है। जबकि चार ने "HOLD" कहा है, बाकी दो ने डिपोजिटरी सर्विसेज प्रोवाइडर पर "SELL" की सिफारिश की है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है

