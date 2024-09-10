इस छोटे से EV स्टॉक में Upper Circuit, जानिए क्यों बना रॉकेट?

भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी Mercury Ev-Tech में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। 10 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ स्टॉक 76.34 रुपए के भाव पर पहुंच गया। पिछले एक साल में ये स्टॉक निवेशकों का पैसा डबल कर चुका है। अब ऐसे में सवाल है कि स्टॉक में बंपर तेजी क्यों आई? कैसे हैं कंपनी के मंडामेंटल्स? आइये तमाम सवालों के जवाब जानते हैं।

क्यों रॉकेट बना स्टॉक?

Mercury Ev-Tech के शेयरों में तेजी फंडरेजिंग के चलते आई है। ट्रेडिंग रुकने से पहले कंपनी के कुल 5.44 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ। ये स्टॉक 5-दिन, 20-दिन, 50-दिन और 100-दिन की मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है और 200-दिन की मूविंग एवरेज से नीचे है। स्टॉक में तेजी की वजह, कंपनी के बोर्ड ने इस हफ्ते के आखिरी में फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार और मंजूरी के लिए बैठक करने का फैसल किया है। फंड कन्वर्टिबल इक्विटी वारंट्स के जरिए से जुटाए जाएंगे। कंपनी के बोर्ड की बैठक 13 सितंबर 2024 को होने जा रही है। जिसमें कन्वर्टिबल इक्विटी वारंट्स या इक्विटी शेयरों के विशेष आवंटन के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि आवश्यक मंजूरी, सदस्यों का अप्रूवल और दूसरी रेग्युलेटरी की मंजूरी भी होगी।

कैसी है वित्तीय स्थिति?

कंपनी की क्वार्टर सेल्स को देखें तो नेट सेल्स ₹2.58 करोड़ रही, जो कि जून 2023 में ₹6.35 करोड़ की तुलना में 59.35% की गिरावट है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 47.5% घटकर ₹0.39 करोड़ से ₹0.74 करोड़ रह गया है। EBITDA भी ₹0.74 करोड़ पर घटकर 22.92% की कमी के साथ ₹0.96 करोड़ पर आ गया। कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर (EPS) जून 2023 में ₹0.04 से घटकर जून 2024 में ₹0.02 हो गई है।

Mercury EV-Tech Limited

Mercury EV-Tech Limited भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के विकास में एक अग्रणी रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर, कारें, बसें, विंटेज कारें, और गोल्फ कार्ट शामिल हैं। कंपनी विभिन्न उद्योगों जैसे हॉस्पिटैलिटी, गोल्फ कोर्स और रिसॉर्ट्स की सेवाएं भी देती है। हाल के सालों में इसने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (2W), थ्री-व्हीलर्स (3W), और फोर-व्हीलर्स (4W) पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने इनोवेशन और ग्रोथ की कोशिशों का विस्तार किया है, जो EV क्षेत्र में कंपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी का मार्केट कैप ₹1,340.13 करोड़ है।