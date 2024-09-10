मल्टीबैगर ग्रीन एनर्जी स्टॉक रिकॉर्ड हाई पर, अभी भी खरीदने पर बनेगा पैसा?

Inox Wind Ltd के शेयर जबरदस्त तेजी के दम पर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। ये मल्टीबैगर स्टॉक लगातार 4 दिनों से बंपर तेजी में है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 4% बढ़कर 245 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि सोमवार को स्टॉक 234 रुपये के भाव पर बंद हुआ। इसके साथ ही कंपनी का BSE पर मार्केट कैप बढ़कर 31,460 करोड़ रुपये हो गया। अब ऐसे में दो अहम सवाल है कि क्या ये स्टॉक अभी भी खरीदा जा सकता है? स्टॉक में निवेश से बनेगा बंपर पैसा? आइये सवालों के जवाब जानते हैं।

क्या कहता है चार्ट?

Inox Wind Ltd के शेयरों की चाल देखें तो एक साल में स्टॉक 382% और दो साल में 611% भाग चुका है। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने 6 महीने में 85% की बढ़ोतरी हुई है। Inox Wind shares का बीटा 1.4 है, जो एक साल में हाई वॉलिटेलिटी दिखाता है। तकनीकी आधार पर इस स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 71.7 पर है, जो संकेत करता है कि यह ओवरबॉट ज़ोन में ट्रेड कर रहा है। मल्टीबैगर ग्रीन एनर्जी स्टॉक 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है।

Axis Securities की राय

ब्रोकरेज स्टॉक पर बुलिश है। उनका कहना है कि हम अपने FY26 EPS अनुमान के लिए 35 गुना का टारगेट P/E मल्टीपल देते हैं, जो पहले 30 गुना था। इनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड और रिस्को ग्लोबल में (7%) हिस्सेदारी एडजस्टमेंट के बाद हम प्रति शेयर 205 रुपये/share से बढ़ाकर 270 रुपये का प्राइस टारगेट तय किया है। हम स्टॉक पर BUY रेटिंग बनाए रखते हैं।

SEBI रिसर्च एनालिस्ट एआर रामचंद्रन भी इनॉक्स विंड पर बुलिश

SEBI रिसर्च एनालिस्ट एआर रामचंद्रन भी इनॉक्स विंड पर बुलिश हैं लेकिन उनका कहना है कि डेली चार्ट पर ओवरबॉट की स्थिति भी है। अगला resistance 257 रुपये पर है। निवेशकों को बीच-बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए क्योंकि 236 रुपये के सपोर्ट से नीचे का डेली क्लोज 204 रुपये के नीचे गिरावट की संभावना जता रहा है।

बिजनेस मॉडल

आपको बता दें कि Inox Wind एक भारत की इंटीग्रेटेड विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। कंपनी विंड टरबाइन जनरेटर (WTGs) का निर्माण और बिक्री करती है। ये WTG और विंड फार्म डेवलपमेंट सर्विस के लिए स्थापना, आपूर्ति और कमीशनिंग (EPC), संचालन और रखरखाव (O&M) और बुनियादी ढांचा सुविधाओं से जुड़ी सर्विस देती है।