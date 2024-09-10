scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार4 दिनों में 12% गिरा ये रेलवे स्टॉक, निवेशकों के लिए है खरीदारी का मौका?

4 दिनों में 12% गिरा ये रेलवे स्टॉक, निवेशकों के लिए है खरीदारी का मौका?

Jupiter Wagons Ltd लगातार चौथे दिन से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 4 दिनों में स्टॉक 11.78 प्रतिशत टूट चुका है जबकि पिछले 6 महीने में 38.71% का रिटर्न दिया है। अब ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि इस रेलवे स्टॉक में गिरावट और बढ़ेगी या फिर थमेगी? क्या ये लेवल खरीदारी के हैं?

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 10, 2024 12:47 IST
Jupiter Wagons share
Jupiter Wagons share

पिछले कुछ दिनों से रेलवे स्टॉक में दवाब देखने को मिल रहा है। अगर Jupiter Wagons Ltd की ही बात करें तो लगातार चौथे दिन से स्टॉक में गिरावट का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले 4 दिनों में स्टॉक 11.78 प्रतिशत टूट चुका है जबकि पिछले 6 महीने में 38.71% का रिटर्न दिया है। अब ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि इस रेलवे स्टॉक में गिरावट और बढ़ेगी या फिर थमेगी? क्या ये लेवल खरीदारी के हैं? आइये जानते हैं।

advertisement

Jupiter Wagons के बिजनेस मॉडल को देखें तो कंपनी रेल, सड़क और समुद्री परिवहन में मॉबिलिटी सॉल्यूशन देती हैं। कंपनी के पास कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन (CEV)  सेगमेंट में भी उपस्थिति है। जून 2024 तक, प्रमोटर्स ने निजी रेल कंपनी में 68.11 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी है।

दरअसल BSE और NSE ने Jupiter Wagons के सिक्योरिटीज को लॉन्ग-टर्म ASM (एडिशनल सर्विलांस मेजर) फ्रेमवर्क के तहत डाल दिया है। एक्सचेंज शेयरों को शॉर्ट-टर्म या लॉन्ग-टर्म ASM फ्रेमवर्क में डालते हैं ताकि निवेशकों को शेयर कीमतों की हाई वॉलिटेलिटी से बताया जा सके। 

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस रेलवे के शेयर में किसी भी तरह की गिरावट, खरीदारी का मौका हो सकता है। स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है। बिजनेस टुडे बाजार से मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह का कहना है कि निवेशकों को स्टॉक में बने रहना चाहिए और इसमें जल्द ही तेजी देखने को मिल सकती है।

WealthMills Securities के डायरेक्टर ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी क्रांति बथिनी का कहना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से Jupiter Wagons को होल्ड किया जा सकता है। मीडियम टर्म के हिसाब से वैल्यूएशन महंगे लगते हैं। किसी भी गिरावट में एंट्री के लिए अच्छे लेवल्स रह सकते हैं।

Religare Broking के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट (रिटेल रिसर्च) रवि सिंह ने कहना है कि निवेशक वर्तमान स्तर पर स्टॉक में खरीदारी का व्यू रख सकते हैं और संभावित ऊपरी लक्ष्य 575 रुपये है। इस ट्रेड के लिए 490 रुपये पर एक स्टॉप लॉस रखें।

डिस्क्लेमर: हमारी ओर से किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं है। कहीं भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 10, 2024