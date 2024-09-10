HAL Latest Breaking: भारतीय नौसेना दे सकती है 60 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (LUH) का ऑर्डर

scorecardresearch
BT TV
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 10, 2024 14:14 IST
Su-30 MKI jet
The Ministry of Defence signed a contract with HAL for for Su-30MKI aircraft. (Source: PTI)

भारतीय नौसेना जल्द ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से 60 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (LUH) का ऑर्डर देने की तैयारी में है। यह कदम नौसेना के पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को बदलने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस सौदे को अगले 2-3 महीनों में अंतिम रूप दिया जाएगा।

भारतीय नौसेना के बेड़े में चीता और चेतक हेलीकॉप्टर कई दशकों से सेवा में हैं, लेकिन अब समय के साथ उनकी क्षमता और टेक्नोलॉजी में अपडेट की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नए LUH हेलीकॉप्टर इन हेलीकॉप्टरों की जगह लेंगे, जो अधिक उन्नत तकनीक और कार्यक्षमता के साथ भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे।

क्यों जरूरी है यह बदलाव?
चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की उम्र बढ़ने के कारण उनकी संचालन क्षमता में कमी आ रही है, और उनकी मरम्मत और रखरखाव भी महंगा और जटिल हो गया है। ऐसे में, नए LUH हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को न केवल अत्याधुनिक तकनीक मुहैया कराएंगे, बल्कि उनकी परिचालन लागत भी कम होगी।

LUH की विशेषताएँ
HAL द्वारा निर्मित लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (LUH) भारतीय सेना और वायुसेना में भी उपयोग किए जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर हल्के और मल्टीरोल होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन जैसे कि टुकड़ी परिवहन, खोज और बचाव अभियानों, और मेडिकल इवैकुएशन के लिए उपयुक्त होते हैं। LUH की उच्च ऊंचाई पर काम करने की क्षमता भी इसे विशेष बनाती है, जिससे यह विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी साबित हो सकता है।

शेयर का प्रदर्शन

इस खबर के बाद शेयर में एक परसेंट की तेजी है। पिछले एक महीने में ये स्टॉक फ्लैट रहा है। 6 महीने में ये स्टॉक 44 परसेंट बढ़ा है

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 10, 2024