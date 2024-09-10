Tata Power Share News: स्टॉक पर आया अपडेट, दम लगा के भागा शेयर

Tata Power ने अपडेट दिया है कि उसके तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में अपने 4.3 गीगावाट के सौर सेल और मॉड्यूल फैक्ट्री में सोलर सेल का उत्पादन शुरू कर दिया है। टाटा पावर के शेयरों ने पिछले एक महीने में सपाट रिटर्न दिया, लेकिन 2024 में अब तक 26 फीसदी की छलांग लगाई है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (TPREL)

टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (TPREL) की सहायक कंपनी टीपी सोलर ने अपनी फैक्ट्री में 2GW सोलर सेल लाइन से कमर्शियल उत्पादन शुरू कर दिया है। TPREL टाटा पावर कंपनी की सहायक कंपनी है।

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि फैक्ट्री से उत्पादन में तेजी आने की उम्मीद है और शेष 2 गीगावाट क्षमता अगले 4-6 सप्ताह में जुड़ जाएगी, तथा अगले कुछ महीनों में उत्पादन अपने चरम पर पहुंच जाएगा। तिरुनेलवेली संयंत्र में मॉड्यूल उत्पादन लाइन अक्टूबर 2023 में चालू की गई थी और अब तक 1250 मेगावाट सौर मॉड्यूल का उत्पादन किया गया है।