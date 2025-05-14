Credit Score को सुधारने में कितना समय लगता है? आज जान लीजिए जवाब

Cibil Score: अगर आपका भी सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर कम हो गया है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल जिन लोगों का सिबिल स्कोर कम हो जाता है उन्हें लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में काफी परेशानी होती है। ऐसे जब जरूरत हो तब लोन नहीं मिलता है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है।

क्रेडिट स्कोर जितनी जल्दी गिरता है उतनी जल्दी सुधरता नहीं है इसलिए लोगों काफी परेशान होते हैं। इसलिए आज हम इस आर्टिकल में आपको बताएंगे कि आखिर सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर एक बार गिर जाए तो फिर इसे सुधारने में कितना समय लगता है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

सिबिल स्कोर सुधारने में कितना समय लगता है?

सबसे पहले तो यह जान लीजिए की सिबिल स्कोर को सुधारने में आपको धैर्य रखना होगा क्योंकि इसमें लंबा टाइम लगेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। अब सवाल आता है कि आखिर कितना टाइम लगेगा?

सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर को सुधार करने में कम से कम 6 महीने में समय लगेगा। लेकिन अगर आपने बिल पेमेंट में कोई देरी की है या फिर चूक गए हैं तो और इसलिए आपका सिबिल गिरा है तो इस स्थिति में क्रेडिट स्कोर को सुधरने में 1 साल तक का भी समय लग जाता है।

ऐसे सुधार सकते हैं अपना क्रेडिट स्कोर

1. अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें

आपको समय-समय पर अपने क्रेडिट रिपोर्ट की चेक करना चाहिए। आदर्श रूप से, आपको इसे साल में एक बार जरूर चेक करना चाहिए।

2. समय पर बिल भरें

एक भी पेमेंट चूकने से स्कोर में 50 से 100 तक की कमी आ सकती है। इसलिए, अपने बिल को हमेशा समय से पहले भर दें या हो सक तो बिल भरने के बाद तुरंत भर दें। ड्यू डेट का इंतजार ना करें।

3. क्रेडिट लिमिट का पूरा इस्तेमाल ना करें

आदर्श रूप से आपको अपने क्रेडिट लिमिट का 30% तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी क्रेडिट लिमिट ₹10 लाख है, तो आपको उसमें से केवल ₹3 लाख का ही उपयोग करना चाहिए।

4. अपने क्रेडिट मिक्स में विविधता लाएं

हाई क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए यह तरीका सबसे अच्छा तो नहीं लेकिन अन्य तरीकों से कारगर है। आपको अलग-अलग क्रेडिट लेना चाहिए जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन इत्यादि। सारा काम सिर्फ पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लेकर ही ना करें।