EPFO Portal Not Working: नौकरीपेशा लोगों के लिए उनका पीएफ खाता सबसे बड़ा स्थिर निवेश होता है। सरकार वर्तमान में इस पर 8.25% का ब्याज दे रही है। ऐसे में अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पीएफ पर ब्याज मिला या नहीं तो इसके लिए आपको अपना पीएफ पासबुक (EPF Passbook) चेक करना होगा।

हाल फिलहाल EPFO की वेबसाइट पिछले कई दिनों से काम नहीं कर रही है। हाई ट्रैफिक, श्येड्यूल मेंटेनेंस या तकनीकी अपग्रेड के कारण सर्वर ओवरलोड इत्यादि जैसी समस्याओं के कारण कभी-कभी ईपीएफओ की वेबसाइट काम नहीं करती।

लेकिन आप घबराइए नहीं अगर आपको पीएफ बैलैंस चेक करना है तो आप वेबसाइट के अलावा इन 3 तरीकों से चेक कर सकते हैं।

1. Umang App

अगर ईपीएफओ की वेबसाइट नहीं चल रही है तो आप उमंग ऐप के जरिए अपना पीएफ पासबुक चेक कर सकते हैं।

उमंग ऐप पर आप EPFO सर्च करें और फिर वहां सभी सर्विस को देख सकते हैं। आप उमंग ऐप के माध्यम से अपना पीएफ पासबुक चेक करने के अलावा अन्य काम जैसे UAN एक्टिवेशन, क्लेम करना, क्लेम को ट्रैक करना इत्यादि कर सकते हैं।

2. SMS के जरिए पीएफ बैलेंस चेक करें

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप 7738299899 नंबर पर EPFOHO UAN ENG लिखकर भेज दें आपको पीएफ की जानकारी मिल जाएगी।

अगर आप हिंदी में मैसेज चाहते हैं तो EPFOHO UAN ENG की जगह EPFOHO HIN या फिर मराठी के लिए EPFOHO UAN MAR लिखकर भेज सकते हैं।

3. Call के माध्यम से चेक करें पीएफ बैलेंस

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 डायल करें।

दो रिंग के बाद कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी (कोई शुल्क लागू नहीं होगा)। आपको अपने लेटेस्ट पीएफ बैलेंस और अंतिम योगदान डिटेल के साथ एक एसएमएस मिलेगा।