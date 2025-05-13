scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसGen Zs की पहली पंसद बना Term Insurance! Tata AIA की स्टडी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

दरअसल Tata AIA Life Insurance और NielsenIQ ने हाल ही में एक ज्वाइंट स्टडी की थी जिससे पता चला है कि Gen Zs के टॉप प्राथमिकता टर्म इंश्योरेंस (Term Insurance) है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 13, 2025 12:00 IST

वर्तामान में जनरेशन Z यानी Gen Zs का जमाना है। कोई लोग इन्हें इनकी भाषा, फैशन और तकनीक-प्रेम के लिए काफी ट्रोल करते हैं लेकिन इन्हीं Gen Zs को लेकर एक काफी अच्छी खबर सामने आई है। 

दरअसल Tata AIA Life Insurance और NielsenIQ ने हाल ही में एक ज्वाइंट स्टडी की थी जिससे पता चला है कि Gen Zs के टॉप प्राथमिकता टर्म इंश्योरेंस (Term Insurance) है। 

‘नए युग की आदतें, ट्रेडिशनल वैल्यू: फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रति Gen Zs  का दृष्टिकोण’ टाइटल वाले इस स्टडी में 21-28 वर्ष की आयु के कामकाजी Gen Zs व्यक्तियों (1997-2012 के बीच जन्मे) का सर्वेक्षण किया गया और एक रोचक स्टडी सामने आई है कि यह पीढ़ी सिर्फ तकनीक-प्रेमी नहीं है बल्कि वे वित्तीय सुरक्षा-प्रेमी भी हैं। 

स्टडी के मुताबिक Gen Zs टर्म इंश्योरेंस को बैकअप के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी वित्तीय कल्याण रणनीति की नींव के तौर पर अपना रहे हैं।

टर्म इंशयोरेंस पहली प्राथमिकता 

वित्तीय जोखिम और सामर्थ्य के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ, टर्म प्लान Gen Zs की पहली पसंद बन गया है। स्टडी में भाग लेने वाले जनरेशन Z के 31% व्यक्तियों ने टर्म इंश्योरेंस खरीदने की योजना बनाई है, जो उनके लिए उपलब्ध सभी जीवन बीमा कैटेगरियों में सबसे अधिक है।

इसके अलावा 4 में से 1 व्यक्ति टर्म + वेल्थ को प्राथमिकता देता है, जो सुरक्षा के साथ बचत का मिश्रण है।

जनरेशन Z के 57% इच्छुक लोग प्रति माह 2,000 रुपये से अधिक निवेश करने के इच्छुक हैं, जो इस ग्रुप के वर्तमान पॉलिसीधारकों की तुलना में अधिक मजबूत इरादा दर्शाता है।

रिटायरमेंट पर फोकस

जनरेशन Z भी रिटायरमेंट की बातचीत को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। F.I.R.E. (वित्तीय स्वतंत्रता, जल्दी रिटायरमेंट) में बढ़ती दिलचस्पी के साथ, कई लोग वर्तमान जरूरतों को लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण के साथ संतुलित कर रहे हैं। 18% लोग पहले से ही रिटायरमेंट और पेंशन योजनाओं पर विचार कर रहे हैं। 

हेल्थ एंड वेलनेस

जनरेशन जेड के लिए, हेल्थ बेनिफिट के बिना वित्तीय प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। 60% लोगों ने कहा कि वो जीवन बीमा कंपनी चुनते समय शारीरिक स्वास्थ्य पेशकशों को प्राथमिकता देते हैं।

पुरुष जनरेशन जेड (65%) महिला जनरेशन जेड (54%) की तुलना में स्वास्थ्य लाभों पर अधिक जोर देते हैं।

स्टडी के बारे में 

Tata AIA ने NielsenIQ को आठ प्रमुख शहरों (दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, जयपुर और पटना) में यह स्टडी करने को कहा था जिसमें 21-28 वर्ष की आयु के कामकाजी जनरेशन Z व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। 

सैंपल में मेट्रो और नॉन-मेट्रो क्षेत्रों के बीच समान विभाजन शामिल था, जिसमें 50% पुरुष और 50% महिला उत्तरदाता थे और औसत आयु 25 वर्ष थी।

