Ticket Booking Rules: भारतीय रेलवे मोटे तौर पर तीन तरह के टिकट उपलब्ध कराता है, जिसमें कन्फर्म टिकट, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (RAC) और वेटलिस्टेड टिकट शामिल हैं।

रेलवे टिकटों की हाई डिमांड को देखते हुए, हर बार कन्फर्म टिकट मिलना संभव नहीं हो सकता है। अगर टिकटों की बुकिंग ट्रेन की क्षमता से अधिक है, तो RAC या वेटलिस्टेड कैटेगरियों के तहत बुकिंग की जा सकती है।

अब ऐसा भी नहीं है कि एक ट्रेन में जितनी चाहे उतने RAC टिकट अलॉट हो जाएं। इसके लिए भी कुछ नियम और कानून हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं।

एक ट्रेन में अधिकतम कितनी RAC टिकट?

एक ट्रेन में अधिकतम कितनी RAC टिकट होती है इसका कोई तय नबंर नहीं होता है। RAC टिकट हर ट्रेन पर अलग-अलग होता है। यहां तक की RAC टिकट SL, 3AC, 2AC कोच की संख्या पर भी निर्भर करता है।

पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम लखनऊ, गौरव अग्रवाल ने बताया कि RAC टिकटों की संख्या कितनी होगी यह IRCTC में इन बिल्ट सॉफ्यवेयर के माध्यम से अपने आप जनरेट होता है। RAC टिकट की अधिकतम संख्या बता पाना नामुमकिन है।

आपको बता दें कि अगर कुछ कोच तकनीकी गड़बड़ियों जैसी समस्याओं के कारण उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आरएसी टिकट को वेटिंग लिस्ट में डाला जा सकता है, जिससे उपलब्ध RAC बर्थ की अंतिम संख्या में कमी आ सकती है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है।

अधिकांश मामलों में, आरएसी यात्रियों को साइड लोअर बर्थ अलॉट की जाती है। लेकिन अगर कन्फर्म सीट कैंसिलेशन की संख्या अधिक है, तो ऊपरी या बीच वाली बर्थ भी आवंटित की जा सकती है।

अधिकांश आरएसी बर्थ शेयरिंग के आधार पर दी जाती हैं। अगर दूसरे यात्री को आखिरी समय में टिकट कन्फर्मेशन मिल जाता है, तो उसे सोलो बर्थ मिल सकती है।

क्या होता है RAC का मतलब?

RAC का पूरा नाम Reservation Against Cancellation होता है। इसका मतलब है कि यात्री के पास यात्रा के लिए कन्फर्म रिजर्वेशन है, लेकिन बुकिंग के समय उसके पास कन्फर्म बर्थ नहीं है। यदि कन्फर्म टिकट वाला यात्री अपनी बुकिंग रद्द कर देता है या ट्रेन में सवार नहीं होता है, तो RAC यात्री को खाली बर्थ आवंटित की जाएगी।

अगर आपके पास RAC टिकट है, तो इसका मतलब है कि आपको ट्रेन में RAC सीट वाले किसी दूसरे यात्री के साथ बर्थ शेयर करनी होगी।