ATM In Train: कैश के लिए स्टेशन आने का नहीं करना इंतजार, अब ट्रेन में लगेगा एटीएम; सक्सेसफुल रहा पहला ट्रायल
Cash on wheels: ट्रेन में सफर करते वक्त कई बार हमें कुछ सामान खरीदने के लिए कैश की जरूरत पड़ जाती है। जब जेब टटोलते हैं तो कैश नहीं होता है और ऐसे में अगले स्टेशन के एटीएम का इंतजार करते हैं। अब यह इंतजार खत्म हुआ क्योंकि अब ट्रेन में ATM लगेंगे।
Indian Railways New Facility: भारतीय रेलवे यात्रियों को सभी तरह की सुविधा दे रहा है। अब यात्रियों को कैश की झंझट को खत्म करने के लिए ट्रेन में एटीएम लगाए जाएंगे। इस सुविधा के आने के बाद यात्री चलती ट्रेन से आसानी से कैश निकाल पाएंगे।
भारतीय रेलवे की इस सुविधा का पहला ट्रायल हो गया है। इस ट्रायल की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने एक्स पर इसका वीडियो पोस्ट करके जानकारी दी। इस सुविधा का ट्रायल पंचवटी एक्सप्रेस के एसी कोच किया गया। बता दें कि यह ट्रेन रोजाना नासिक के मनमाड और मुंबई के बीच चलती है।
रेलवे अधिकारियों ने इस ट्रायल को सही बताया। उन्होंने कहा कि रास्ते में कुछ जगह को छोड़कर बाकी सभी जगह एटीएम ने सुचारू रूप से काम किया है। भुसावल के मंडल रेल प्रबंधक इति पांडे ने कहा कि लोगों ने इस सर्विस को पसंद किया है। अब वह चलती ट्रेन से कैश निकाल सकते हैं। पहले उन्हें कैश निकालने के लिए स्टेशन का इंतजार करना पड़ता था।
सीसीटीवी निगरानी में रहेगा ATM
इस एटीएम को सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाएगा ताकि कोई इससे खिलवाड़ न कर पाए। इसके अलावा एटीएम कियोस्क को बंद किया जा सकता है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि अगर लोगों को यह सर्विस पसंद आती है तो इसे बाकी ट्रेनों में जल्द शुरू किया जा सकता है।
यात्रियों को कैसे मिलेगी सुविधा
कई बार जल्दबाजी में हम कैश निकाना भूल जाते हैं या फिर जिस एटीएम जाते हैं उसमें कैश नहीं होता है। ऐसे में ट्रेन में एटीएम होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और टाइम भी बचेगा। ट्रेन में भले ही यूपीआई के जरिये पेमेंट करने का ऑप्शन होता है, लेकिन अभी भी कई यात्री कैश में पेमेंट करना पसंद करते हैं। यह सर्विस उन यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद है जो कैश में ज्यादा पेमेंट करते हैं।