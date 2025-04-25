scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगBharat Gaurav Train से करें साउथ इंडिया का सफर, यहां जानें किराए-रूट से लेकर सबकुछ

Bharat Gaurav Train से करें साउथ इंडिया का सफर, यहां जानें किराए-रूट से लेकर सबकुछ

Indian Railway special Tour package: अगर आप साउL इंडिया घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। इस आर्टिकल में हम आपको भारतीय रेलवे के टूर पैेकेज के बारे में बताएंगे। इस पैकेज में आप Bharat Gaurav Train से सफर करेंगे। आइए इस पैकेज के रूट और किराए के बारे में जानते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 25, 2025 11:43 IST
IRCTC Tour Package
IRCTC Tour Package

Bharat Gaurav Train: अगले महीने से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएगी। इस Summer Holiday में आप भी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको आईआरसीटीसी (IRCTC) के शानदार टूर पैकेज (IRCTC Tour Package) के बारे में बताएंगे। आईआरसीटीसी ने  भारत गौरव ट्रेन (Bharat Gaurav Train) शुरू किया है। इस ट्रेन के जरिये यात्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, तिरुपति बालाजी मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर (रामेश्वरम), मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी के दर्शन कर सकते हैं। 

advertisement

अगर आपके हॉलिडे लिस्ट में साउथ इंडिया के यह स्थल मौजूद है तब यह टूर पैकेज आपके लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। आइए, इस पैकेज से जुड़ी सभी जानकारी जानते हैं। 

कब से शुरू होगी भारत गौरव ट्रेन 

भारतीय रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार इस पैकेज में 7 जून से 11 जून तक सफर करवाया जाएगा। यह पैकेज 11 रात 12 दिनों का है। इस पैकेज में यात्रियों को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग (मरकापुर), तिरुपति बालाजी मंदिर (तिरुपति), मीनाक्षी मंदिर (मदुरै), रामनाथ स्वामी मंदिर (रामेश्वरम) और कन्याकुमारी के दर्शन करवाए जाएंगे। इस पूरे पैकेज में यात्री भारत गौरव ट्रेन से यात्रा करेंगे। इस ट्रेन में टोटल 767 बर्थ रहेंगे, जिसमें एसी के सेंकेड और थर्ड टायर के साथ स्लीपर क्लास भी रहेगा। 

यात्रियों को मिलेगी ये सुविधा

इस पैकेज में यात्रियों को  सेकंड एसी, थर्ड एसी व स्लीपर क्लास में सफर के साथ नाश्ता और दोपहर व रात का शाकाहारी भोजन भी मिलेगा। इसमें एसी/नान एसी बसों के जरिये स्थानीय जगहों पर घूमना भी शामिल है। गोरखपुर, अयोध्या कैंट, कानपुर, ललितपुर, लखनऊ, उरई, रायबरेली जं., प्रतापगढ़, प्रयागराज संगम, सुल्तानपुर और वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) के रेलवे स्टेशन पर चढ़ने या उतरने की सुविधा भी मिलेगी।  

कितने रुपये का टूर पैकेज (Bharat Gaurav Train Tour Package Price)

आईआरसीटीसी के इस पैकेज में स्लीपर क्लास का वैल्यू ₹24600 प्रति व्यक्ति है। अगर 5-11 साल का बच्चा भी साथ में सफर करता है तब ₹23250 का पैकेज पड़ेगा। इस पैकेज में यात्री को स्लीपर ट्रेन में सफर करने  नॉन एसी होटल और नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसेलिटी मिलेगी। 

वहीं, स्टैंडर्ड कैटेगिरी यानी थर्ड एसी क्लास के पैकेज की वैल्यू  ₹42950 प्रति व्यक्ति है और बच्चों को मिलाकर यह पैकेज ₹41370 हो जाएगा। इस पैकेज में यात्री को थर्ड एसी क्लास बर्थ के साथ एसी होटल में ठहरना और नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसेलिटी मिलेगी। वहीं, अगर कोई कम्फर्ट कैटेगिरी सेलेक्ट करता है तो उसे ₹56950 प्रति व्यक्ति देना होगा। 5-11 साल के बच्चे के साथ सफर करने पर यह पैकेज की वैल्यू ₹55050 होगी। कम्फर्ट कैटेगिरी में यात्री को एसी होटल में स्टे के साथ एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था मिलेगी

advertisement

कैसे बुक करें पैकेज? (How to book IRCTC Tour Package?)

आपको बता दें कि इस टूर पैकेज की बुकिंग 'पहले-आओ, पहले-पाओ' के आधार पर होगी। इसके अलावा इस पैकेज में EMI की सुविधा भी मिल रही है। इस पैकेज को  www.irctctourrism.com से ऑनलाइ बुक कर सकते हैं। इसके अलावा पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय पर भी जाकर बुकिंग किया जा सकता है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 25, 2025