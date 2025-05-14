iPhone जैसा फील अब ₹20,000 में! देखिए 2025 के बेस्ट बजट स्मार्टफोन्स की लिस्ट
Best Phones under 2k: अगर आप कम कीमत में शानदार स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं तो हमने आपके लिए बेस्ट स्मर्टफोन की लिस्ट तैयार की है। यह स्मार्टफोन 20,000 के बजट में आएगी।
अब वो जमाना गया जब एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदने के लिए ₹35,000-₹50,000 खर्च करने पड़ते थे। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ी है कि ₹20,000 के बजट में ही ऐसे मोबाइल मिल रहे हैं, जो गेमिंग, 4K रिकॉर्डिंग, मल्टीटास्किंग और बैटरी बैकअप जैसे फीचर्स में किसी महंगे फोन से कम नहीं हैं।
iQOO Z10
iQOO Z10 इस बजट में सबसे बेहतर ऑप्शन है। इसमें 7,300mAh की बड़ी बैटरी और 90W की फास्ट चार्जिंग मिलती है। Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर इसकी परफॉर्मेंस को और भी दमदार बनाता है। हां, गेमिंग में थोड़ा सीमित 60fps सपोर्ट है, लेकिन फिर भी यह फोन फास्ट और भरोसेमंद है।
Poco X7 Pro
Poco X7 Pro उन यूज़र्स के लिए है जो स्टाइल और स्पीड दोनों चाहते हैं। इसका AMOLED डिस्प्ले, IP68 रेटिंग और वेगन लेदर डिजाइन इसे प्रीमियम बनाते हैं। पर कैमरा थोड़ा कमजोर है, खासकर लो-लाइट में।
Vivo T4 5G
Vivo T4 5G डीसेंट बैलेंस देता है-डिजाइन, परफॉर्मेंस और बैटरी तीनों में। इसका 7,300mAh बैटरी बैकअप कमाल का है और इसका लुक भी काफी स्लिक है। इसमें सिंगल स्पीकर और एवरेज सेल्फी कैमरा है जो कि इसकी वीकनेस है।
CMF Phone 2 Pro
अगर आप फोन में परफॉर्मेंस से ज्यादा स्टाइल और एक्सपीरियंस को तवज्जो देते हैं, तो Nothing का CMF Phone 2 Pro एक शानदार ऑप्शन है। इसकी modular बॉडी, AMOLED स्क्रीन और क्लीन UI इसे खास बनाते हैं।
Redmi Note 14 5G
Redmi Note 14 5G इस बजट का सबसे भरोसेमंद नाम है। इसका 108MP कैमरा, 120Hz रिफ्रेश रेट और 5,110mAh बैटरी इस फोन को परफेक्ट बनाते हैं। गेमिंग हो या वीडियो कॉलिंग, यह फोन हर काम में आगे है।
OnePlus Nord CE4 Lite
OnePlus का नाम भरोसे के लिए काफी है और इसका CE4 Lite वर्जन भी निराश नहीं करता। 80W की SUPERVOOC चार्जिंग और AMOLED डिस्प्ले इसे खास बनाते हैं। Snapdragon 695 प्रोसेसर परफॉर्मेंस में भी अच्छा है।