छोटा पैकेट, बड़ा धमाका! Recto XB-U22 स्पीकर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे

आजकल बहुत सारे स्पीकर बाजार में मिलते हैं, लेकिन Recto XB-U22 Wireless Stereo Speaker एक ऐसा स्पीकर है जो अपनी खूबसूरत रेट्रो डिजाइन और शानदार साउंड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। अगर आप अच्छे साउंड के साथ एक स्टाइलिश स्पीकर चाहते हैं, तो यह स्पीकर आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है।

साउंड क्वालिटी

इस स्पीकर की साउंड क्वालिटी काफी शानदार है। इसमें 5W का स्पीकर दिया गया है, जो छोटा है लेकिन साउंड बहुत क्लियर और बैलेंस्ड है। इसके अलावा, इसमें TWS (True Wireless Stereo) सपोर्ट भी है, जिसका मतलब है कि आप दो स्पीकर्स को जोड़कर एक बेहतरीन स्टीरियो साउंड का आनंद ले सकते हैं। Bluetooth V5.3 से साउंड स्ट्रीमिंग करते वक्त आवाज साफ और अच्छी रहती है। इसके अलावा आप TF कार्ड की मदद से भी म्यूजिक चला सकते हैं।

कनेक्टिविटी और फीचर्स

Recto XB-U22 में USB, TF कार्ड और Bluetooth जैसे कई कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं। इसकी 10 मीटर की वायरलेस रेंज भी बहुत अच्छी है, यानी आप इसे काफी दूर से भी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही, इसमें Type-C चार्जिंग का सपोर्ट भी है, जिससे चार्जिंग बहुत जल्दी हो जाती है।

बैटरी लाइफ

इस स्पीकर में 1200 mAh की बैटरी है, जो 6 घंटे तक लगातार म्यूजिक बजा सकती है। यह खासकर छोटे इवेंट्स या पर्सनल यूज के लिए बिल्कुल सही है। इसके अलावा इसे चार्ज होने में सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, जो कि काफी फास्ट है।

डिजाइन

Recto XB-U22 का डिजाइन रेट्रो स्टाइल का है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक है। इसका छोटा आकार और शानदार लुक इसे कहीं भी रख सकते हैं, चाहे वो आपके डेस्क पर हो या शेल्फ पर। यह स्पीकर किसी भी कमरे में फिट हो जाता है और एक खास स्टाइल देता है।

कैसा रहा एक्सपीरियंस

मैंने Recto XB-U22 Wireless Speaker का इस्तेमाल कई दिनों तक किया है, और हर बार मुझे इस स्पीकर से अच्छा अनुभव मिला। इसकी साउंड क्वालिटी, बैटरी लाइफ और डिजाइन बहुत अच्छी है। अगर आप एक अच्छा और किफायती स्पीकर चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन च्वाइस हो सकता है।

Recto XB-U22 Wireless Speaker एक शानदार स्पीकर है जो साउंड, कनेक्टिविटी और डिजाइन के मामले में बहुत अच्छा है। यह छोटा, स्टाइलिश और दमदार है। अगर आप एक अच्छा स्पीकर ढूंढ रहे हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है।

UNIX ने हाल ही में अपना नया ऑडियो प्रोडक्ट Drake Tower Speaker लॉन्च किया है। यह साउंड क्वालिटी, डिजाइन और कनेक्टिविटी के मामले में एक दमदार ऑप्शन बनकर सामने आया है। यह स्पीकर खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो घर पर ही पार्टी जैसा माहौल बनाना चाहते हैं या म्यूजिक का मजा हाई-क्वालिटी साउंड के साथ लेना पसंद करते हैं। Drake Tower Speaker में 60W RMS का आउटपुट दिया गया है, जो 5.25 इंच के सबवूफर से आता है।

इसकी आवाज दमदार बास, साफ हाई नोट्स और बैलेंस मिड्स के साथ हर तरह के म्यूजिक के लिए परफेक्ट मानी जा सकती है। इसका साइज 24 x 10 x 5 इंच है और इसका स्लिम व फ्लोर-स्टैंडिंग डिजाइन इसे कमरे में एक स्टाइलिश लुक देता है। स्पीकर में लगी डायनैमिक LED लाइट्स इसे और भी खास बनाती हैं, जो म्यूजिक के साथ मूड को बेहतर बनाने का काम करती हैं। इसमें True Wireless Stereo (TWS) सपोर्ट भी है, जिससे दो Drake स्पीकर्स को वायरलेस तरीके से जोड़कर एक बड़ा स्टीरियो साउंड तैयार किया जा सकता है।