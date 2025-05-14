scorecardresearch
RailTel Share Price: आज 9% चढ़कर बंद हुआ रेलवे पीएसयू स्टॉक! अभी और जान बची है क्या?

RailTel Share Price: आज 9% चढ़कर बंद हुआ रेलवे पीएसयू स्टॉक! अभी और जान बची है क्या?

शेयर आज बीएसई पर 9.22% या 30.05 रुपये की तेजी के साथ 355.85 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 9.33% या 30.40 रुपये चढ़कर 356.25 रुपये पर रहा।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 14, 2025 16:40 IST

RailTel Share Price: आज रेलवे पीएसयू स्टॉक RailTel के  शेयर में ताबड़तोड़  तेजी देखने को मिली और शेयर 9% से ऊपर चढ़कर बंद हुआ है। स्टॉक का आज उच्चतम स्तर 359.65 रुपये था। 

शेयर आज बीएसई पर 9.22% या 30.05 रुपये की तेजी के साथ 355.85 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 9.33% या 30.40 रुपये चढ़कर 356.25 रुपये पर रहा। 

आने वाले महीनों में अच्छी तेजी दिख सकती है - एनालिस्ट

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों में आने वाले महीनों में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। एनालिस्ट Canara Bank Securities ने कहा कि स्टॉक ने लंबे समय तक गिरावट के बाद गिरते ट्रेंडलाइन रजिस्टेंस को तोड़ दिया है, जो नेचर में उलटफेर और नए तेजी के संकेत देता है। 

RSI वर्तमान में 58 पर है, जो महत्वपूर्ण 60-स्तर के करीब है; 60 से ऊपर एक निर्णायक कदम मजबूत तेजी की भावना और आगे की बढ़त की गुंजाइश की पुष्टि करेगा। 

RailTel Share Price Target

Canara Bank Securities ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 353-375 रुपये का दिया है और 294 रुपये पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है। 

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के एवीपी मेहुल कोठारी ने कहा कि लंबे समय के बाद आखिरकार रेलवे शेयरों में कुछ तेजी दिखनी शुरू हुई है। रेलटेल कॉरपोरेशन के मामले में 340 रुपये से ऊपर की गिरती हुई ट्रेंड लाइन से एक रेंज ब्रेकआउट की पुष्टि है। 

RailTel Q4 FY25 Results

मार्च 2025 तिमाही में रेलटेल का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 46.33 प्रतिशत बढ़कर 113.4 करोड़ रुपये हो गया। रिपोर्ट की गई तिमाही में परिचालन से इसका राजस्व सालाना आधार पर 57.11 प्रतिशत बढ़कर 1,308.2 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के लिए एबिटा सालाना आधार पर 54 प्रतिशत बढ़कर 180 करोड़ हो गया, जबकि मार्जिन में मामूली 13.7 प्रतिशत की गिरावट आई।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 14, 2025