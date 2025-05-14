Dividend Stock: आदित्य बिड़ला ग्रुप की रियल स्टेटस और पेपर इंडस्ट्री के बिजनेस में शामिल कंपनी Aditya Birla Real Estate Ltd ने आज Q4 रिजल्ट जारी करते हुए निवेशकों के लिए डिविडेंड की घोषणा की है।

खबर लिखे जाने तक आज दोपहर 1:56 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 2.41% या 46.60 रुपये की तेजी के साथ 1,980 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.15% या 41.65 रुपये चढ़कर 1977.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Aditya Birla Real Estate Q4 FY25 Results

मार्च तिमाही में कंपनी का परिचालन से राजस्व पिछले साल की समान तिमाही में 254.33 करोड़ के मुकाबले घटकर 162.87 करोड़ रुपये रहा। वहीं अगर कुल खर्च की बात करें तो यह पिछले साल की समान अवधि से 86.78 करोड़ से बढ़कर 92.62 करोड़ रुपये रहा।

Aditya Birla Real Estate Dividend

कंपनी ने बताया की वो 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 2 रुपये का डिविडेंड देगी।

Aditya Birla Real Estate Dividend Record Date

कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की जानकारी अलग से देगी।

Aditya Birla Real Estate Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जुलाई 2024 और जुलाई 2023 में 5-5 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं जुलाई 2022 में कंपनी ने 4 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2021 में 1 रुपये का डिविडेंड और अगस्त 2020 में 3 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Aditya Birla Real Estate Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 6 महीने में स्टॉक 23 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में सपाट रहा है तो वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक 157 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 186 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 632 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।