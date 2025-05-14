Tata Steel Share Price: टाटा ग्रुप की दिग्गज स्टील कंपनी टाटा स्टील (Tata Steel) के शेयर में आज 4% से अधिक की तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:58 बजे तक कंपनी के 29,35,438 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

टाटा स्टील ने मंगलवार को अपने मार्च तिमाही के नतीजों को जारी किया था जिसके बाद आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए इसका टारगेट प्राइस दिया है। कंपनी ने Q4 रिजल्ट के साथ-साथ डिविडेंड की भी घोषणा की है।

Tata Steel Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 11 बजे तक एनएसई पर 4.24% यानी 6.33 रुपये की तेजी के साथ 155.76 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.21% या 6.30 रुपये की तेजी के साथ 155.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Tata Steel Q4 FY25 Results

मंगलवार को कंपनी ने Q4 Results जारी करके बताया कि उसका कंसो नेट प्रॉफिट YoY 113% बढ़कर 1,301 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 611 करोड़ रुपये था।

Q4 में कंपनी का परिचालन से राजस्व 56,218 करोड़ रुपये रहा जो YoY आधार पर 4.2% कम है।

Tata Steel पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज Axis Securities ने बताया कि मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू एडजस्टेड EBITDA और एडजस्टेड PAT उम्मीद से बेहतर रहा है। ब्रोकरेज ने कहा कि मौजूदा वैल्यूएशन भारत, यूरोप और अन्य के लिए 1Y Fwd EV/EBITDA का उपयोग करते हुए SoTP, मार्च 27 EBITDA पर 7.0x (6.5x से), 4.0x, 5.0x है।

Tata Steel Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 170 रुपये का दिया है।

Tata Steel Dividend

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो शेयरधारकों को हर शेयर पर 3.60 रुपये का डिविडेंड देगी।

Tata Steel Dividend Record Date

तय डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 6 जून 2025 है।