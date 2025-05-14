scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारCochin Shipyard Share Price: डिफेंस पीएसयू स्टॉक में 13% से ज्यादा की तेजी, ये है बड़ी वजह

Cochin Shipyard Share Price: डिफेंस पीएसयू स्टॉक में 13% से ज्यादा की तेजी, ये है बड़ी वजह

स्टॉक अपने पिछले बंद 1577.20 रुपये के मुकाबले 1632.80 रुपये पर खुला और अपने इंट्राडे हाई 1784.10 रुपये पर पहुंच गया।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 14, 2025 10:52 IST

Cochin Shipyard Share Price: कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार में रही तेजी के बीच डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी Cochin Shipyard का शेयर सुबह 10:33 बजे तक 13% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा था। स्टॉक अपने पिछले बंद 1577.20 रुपये के मुकाबले 1632.80 रुपये पर खुला और अपने इंट्राडे हाई 1784.10 रुपये पर पहुंच गया।

advertisement

Cochin Shipyard Share Price

सुबह 10:33 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 13.03% या 205.50 रुपये चढ़कर 1,782.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 13.12% या 206.90 रुपये की तेजी के साथ 1784.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

क्यों है शेयर में तेजी?

दरअसल स्टॉक में तेजी भारी मात्रा में खरीदारी के कारण आई है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 10:26 बजे तक कंपनी के 10,15,137 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। शेयर प्राइस और वॉल्यूम दोनों में वृद्धि से बाजार में मजबूत प्रतिक्रिया का संकेत मिलता है। 

कोचीन शिपयार्ड निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में शामिल है जो भारतीय शेयर बाजार के मिड-कैप सेगमेंट में इसके महत्व को दर्शाता है।

Cochin Shipyard इस दिन जारी करेगी तिमाही नतीजे

कंपनी ने बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स आगामी 15 मई को कंसोलिडेट और स्टैंडअलोन वित्तीय नतीजों को जारी करेगी। साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड का भी ऐलान कर सकती है। 

Cochin Shipyard Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार फरवरी 2025 में 3.50 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2024 में 4 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2024 में 2.25 रुपये का डिविडेंड, फरवरी 2024 में 3.50 रुपये का डिविडेंड और नवंबर 2023 में 8 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Cochin Shipyard Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 22 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 27 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 44 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 36 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 32 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 1042 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1378 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 14, 2025