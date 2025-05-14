scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारSBI, HDFC सहित अन्य म्यूचुअल फंड के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी, 3% से ऊपर चढ़ा भाव - चेक करें लेटेस्ट टारगेट

SBI, HDFC सहित अन्य म्यूचुअल फंड के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी, 3% से ऊपर चढ़ा भाव - चेक करें लेटेस्ट टारगेट

मार्च तिमाही में कंपनी का कंसो नेट प्रॉफिट 50.2% बढ़कर 123.85 करोड़ रुपये रहा, जबकि परिचालन से राजस्व में Q4 FY25 में Q4 FY24 के मुकाबले 24.8% की वृद्धि हुई और यह 521.97 करोड़ रुपये हो गया।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 14, 2025 12:13 IST

Share Price Target: होटल सेक्टर की कंपनी Chalet Hotels के शेयर में आज 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल कंपनी ने हाल ही में अपने मार्च तिमाही के नतीजो की घोषणा की थी जिसके बाद घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने आज इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस दिया है। 

Trendlyne के डेटा के मुताबिक Chalet Hotels में SBI, HDFC, ICICI, Axis, Nippon Life सहित अन्य म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। 

Chalet Hotels Q4 FY25 Results

मार्च तिमाही में कंपनी का कंसो नेट प्रॉफिट 50.2% बढ़कर 123.85 करोड़ रुपये रहा, जबकि परिचालन से राजस्व में Q4 FY25 में Q4 FY24 के मुकाबले 24.8% की वृद्धि हुई और यह 521.97 करोड़ रुपये हो गया।

Q4 FY25 में टैक्स से पहले प्रॉफिट (PBT) 60.39% साल दर साल बढ़कर 158.82 करोड़ रुपये रहा।

तिमाही के दौरान EBITDA 36% बढ़कर 256.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 189 करोड़ रुपये था। Q4 FY24 में 44.5% की तुलना में Q4 FY25 में EBITDA मार्जिन सुधरकर 47.8% हो गया।

Chalet Hotels पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक रहा है लेकिन EBITDA और PAT उम्मीद से बढ़कर रहा है। ब्रोकरेज ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का अप साइकल लंबा और निरंतर रहने की उम्मीद है। 

होरवाथ एचटीएल के अमुमानों के मुताबिक अगले 3-4 साल में मांग में सालाना 10% से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान है। 

Chalet Hotels Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 975 रुपये का दिया है। 

Chalet Hotels Share Price 

कंपनी का शेयर दोपहर 12 बजे तक बीएसई पर 3.17% या 27.65 रुपये की तेजी के साथ 901.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.01% या 26.35 रुपये चढ़कर 901.15 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
