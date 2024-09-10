Vodafone Idea पर सबसे बड़ी खबर, कुमार मंगलम बिड़ला ने खरीदे 1.86 करोड़ शेयर
प्रमोटर्स की ओर से अपनी कंपनियों के शेयर खरीदना पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि उन्हें अपनी कंपनियों की संभावनाओं के बारे में सबसे अच्छी जानकारी होती है। इससे ये भी पता चलता है कि मैनेजमेंट कंपनी को आगे बढ़ाने में काफी इच्छुक है। ऐसी ही खबर Vodafone Idea से जुड़ी हुई आई है। इस खबर के दम पर स्टॉक में करीब 3 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
प्रमोटर्स की ओर से अपनी कंपनियों के शेयर खरीदना पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि उन्हें अपनी कंपनियों की संभावनाओं के बारे में सबसे अच्छी जानकारी होती है। इससे ये भी पता चलता है कि मैनेजमेंट कंपनी को आगे बढ़ाने में काफी इच्छुक है। ऐसी ही खबर Vodafone Idea से जुड़ी हुई आई है। इस खबर के दम पर स्टॉक में करीब 3 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
प्रमोटर्स ने बढ़ाई हिस्सेदारी
ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरों की खरीदारी आदित्य बिड़ला ग्रुप के प्रमुख कुमार मंगलम बिड़ला और एक अन्य प्रमुख निवेशक के जरिए की गई है। कुमार मंगलम बिड़ला ने 6 सितंबर को वोडाफोन आइडिया के 1.86 करोड़ शेयर खरीदे जबकि Pilani Investment ने उसी दिन 30 लाख शेयर खरीदे। कुमार मंगलम बिड़ला के जरिए शेयरों की ये खरीदारी "क्रिपिंग एक्विजिशन" के रूप में भी मानी जा सकती है। क्रिपिंग एक्विजिशन का सामान्य मतलब है जब कोई व्यक्ति धीरे-धीरे समय के साथ कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता रहता है।
क्या है क्रिपिंग एक्विजिशन?
वित्त वर्ष 2021 में बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने क्रिपिंग एक्विजिशन की सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% कर दी थी। हालांकि ये छूट सिर्फ विशेष आवंटन के लिए लागू थी और ट्रांसफर, ब्लॉक या बल्क डील्स पर लागू नहीं थी। अगर प्रमोटर समूह एक वित्तीय वर्ष में 5% की क्रिपिंग एक्विजिशन सीमा को पार करता है, तो टेकओवर नियम लागू होंगे।
पिलानी इन्वेस्टमेंट्स
19 जुलाई तक, वोडाफोन आइडिया के प्रमोटरों के पास कंपनी में 37.17% हिस्सेदारी थी, जबकि पिलानी इन्वेस्टमेंट्स के पास कोई पूर्व हिस्सेदारी नहीं थी।
वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 11% से अधिक की गिरावट
6 सितंबर को वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 11% से अधिक की गिरावट आई थी। ये गिरावट ब्रोकरेज फर्म Goldman Sachs की रिपोर्ट की वजह से आई थी। जिसमें कहा गया था कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पर SELL रेटिंग बनाए रखते हुए स्टॉक का ₹2.5 का प्राइस टारगेट पेश किया।