बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद दौड़ पड़ा रेलवे शेयर, एक्सपर्ट ने दिया टारगेट प्राइस

RVNL Share Price: रेलवे सेक्टर की दिग्गज कंपनी RVNL के शेयर 5 फीसदी से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी को हाल ही में बड़ा ऑर्डर मिला है। आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

New Delhi,UPDATED: May 19, 2025 13:00 IST
Shares such as Titagarh Rail, RVNL, IRFC, and IRCTC were the top gainers among the railway players

शेयर बाजार के दोनों सूचकांक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। दोपहर 12.30 बजे के करीब सेंसेक्स (Senex)0.09 फीसदी गिरकर 82,259.89 स्तर पर ट्रेड कर रहा था। निफ्टी (Nifty) भी 0.05 फीसदी की गिरावट के साथ 25,010.15 अंक पर आ गया। बाजार में गिरावट के बीच रेलवे सेक्टर (Railway Sector) की कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। 

आज सुबह कंपनी के शेयर ₹416.05 पर खुले थे और ₹438.50 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (RVNL Share) 22.80 रुपये यानी 5.57 फीसदी की तेजी के साथ ₹433.45 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। 

शेयर में क्यों आई तेजी? (Why RVNL Share Surge Today)

अब सवाल आता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आरवीएनएल के शेयर तेजी के साथ ट्रेड क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब है कि कंपनी को हाल ही में सेंट्रल रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिला है। इस खबर के बाद निवेशकों की दिलचस्पी शेयरों में बढ़ गई है। 
इसके अलावा कंपनी ने सहायक कंपनी का गठन किया है। 

कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर

15 मई 2025 को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि उसे सेंट्रल रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर कंपनी को मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन में इटारसी में 3000 मीट्रिक टन लोडिंग गोल को पूरा करने के लिए मिला है। कंपनी को फीडिंग सिस्टम में मौजूदा 1x25 केवी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को 2x25 केवी में अपग्रेड करना होगा। इस पूरे काम की लागत टैक्स को मिलाकर ₹15,79,37,241.11 है। 

कंपनी की सहायक कंपनी का गठन

16 मई 2025 को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि आरवीएनएल ने आंध्र प्रदेश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी “सब्बावरम शीलनगर रोड डेवलपमेंट लिमिटेड” का गठन किया है।

क्या है ब्रोकरेज की राय? (RVNL Share Price Target)

ब्रोकरेज फर्म Antique की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज ने स्टॉक की रेटिंग को 'Sell' कर दिया। वहीं, स्टॉक का टारगेट प्राइस ‌215 कर दिया है, जो मौजूदा स्तर से 47 फीसदी की गिरावट के ओर संकेत करता है। 

Lakshmishree Investments के हेड रिसर्च अंशुल जैन ने कहा कि RVNL शेयर में जुलाई 2024 में तेजी के बाद 38 हफ्तों में करीब 52% की गिरावट आई। अब यह शेयर थोड़ा संभल रहा है और इसमें धीरे-धीरे खरीदारी बढ़ रही है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर यह गिरावट का 50% वापस पाता है, तो शेयर ₹480 के आसपास जा सकता है। यह स्तर एक बड़ा रुकावट साबित हो सकता है। अगर शेयर इस स्तर को पार कर लेता है, तो इसमें फिर से तेजी आ सकती है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (RVNL Share Performance)

BSE Analytics के अनुसार कंपनी के शेयर में पिछले एक महीने 16 फीसदी की तेजी आई है। वहीं साल 2025 में अभी तक शेयर 1 फीसदी चढ़ा है। बीते 1 साल में शेयर ने 44 फीसदी का रिटर्न दिया है। तीन साल में शेयर ने 1281 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। इसी तरह पांच साल में शेयर ने 2500 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
