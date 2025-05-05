RailTel Share Price: नवरत्न कंपनी RailTel Corporation of India Ltd के शेयर में आज भी तेजी देखने को मिली है। पिछले 2 दिन में स्टॉक 10 प्रतिशत चढ़ चुका है। स्टॉक ने आज अपना इंट्राडे हाई 328 रुपये को टच किया है। दरअसल कंपनी को नए ऑर्डर मिलने और मजबूत Q4 रिजल्ट के बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है।

RailTel Q4 FY25 Results

गुरुवार, 1 मई को, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 (Q4FY25) के लिए अपने जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजों की घोषणा की थी, जिसमें नेट प्रॉफिट में 46.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह ₹113.4 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान ₹77.53 करोड़ था।

Q4 में कंपनी का परिचालन से राजस्व वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में 57% बढ़कर ₹1,308.28 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में ₹832.7 करोड़ था।

RailTel को मिला बड़ा ऑर्डर

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को बाजार खुलने के बाद उत्तर मध्य रेलवे से एक प्रोजेक्ट जीतने की घोषणा की। रेलटेल ने बताया कि उसे उत्तर मध्य रेलवे से एक प्रोजेक्ट के लिए वर्क ऑर्डर मिला है। प्रोजेक्ट के लिए वर्क ऑर्डर की राशि ₹22,75,08,801 या ₹22.75 करोड़ है।

कंपनी को यह ऑर्डर 30 अप्रैल, 2026 तक पूरा करना है। उत्तर मध्य रेलवे से मिले वर्क ऑर्डर में एमटीसी चेन्नई, टीएनएसटीसी-कोयम्बटूर और टीएनएसटीसी मदुरै के लिए उद्यम संसाधन नियोजन प्रणाली (ERP) के डिजाइन, विकास, आपूर्ति, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव के लिए है।

RailTel Share Price

पीएसयू स्टॉक की शेयर की कीमत दोपहर 3:08 बजे तक बीएसई पर 1.85% या 5.85 रुपये चढ़कर 321.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.84% या 5.80 रुपये चढ़कर 321.80 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

RailTel Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 9 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 21 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 18 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक 160 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 215 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।