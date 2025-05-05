scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारAdani Port Share Price: तूफानी तेजी! 4% से अधिक चढ़ा अडाणी ग्रुप का स्टॉक - वजह?

Adani Port Share Price: तूफानी तेजी! 4% से अधिक चढ़ा अडाणी ग्रुप का स्टॉक - वजह?

Adani Ports and Special Economic Zone Ltd (APSEZ) के शेयर में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 4% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 5, 2025 10:50 IST

Adani Port Share Price: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में तेजी के साथ-साथ अडाणी ग्रुप की दिग्गज कंपनी Adani Ports and Special Economic Zone Ltd (APSEZ) के शेयर में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 4% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। शेयर आज अपने इंट्राडे हाई 1325.50 रुपये का टच किया है। 

advertisement

Adani Port Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 10:23 बजे तक एनएसई पर 4.44% या 56.20 रुपये चढ़कर 1,323.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.34% या 54.95 रुपये की तेजी के साथ 1322 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

Adani Port के शेयर में क्यों तेजी?

दरअसल हाल ही में APSEZ के प्रबंध निदेशक करण अडानी ने कहा था कि वो भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह संचालक अपने समुद्री, रसद और कृषि-रसद बिजनेस को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। इस खबर के बाद से स्टॉक में आज यह तेजी देखने को मिल रही है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक करण अडानी ने कहा कि अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी APSEZ, फेज 2 में विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह (Vizhinjam International Seaport) में 13,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जो इस गहरे पानी के बंदरगाह की कार्गो हैंडलिंग क्षमता को वर्तमान 1.2 मिलियन टीईयू (बीस फुट समकक्ष इकाइयों) से 2028 तक लगभग 5 मिलियन टीईयू तक ले जाएगी।

Adani Port Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 6 महीने में स्टॉक लगभग सपाट रहा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 0.5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में  62 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 403 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 5, 2025