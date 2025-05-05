Mahindra & Mahindra Dividend : आंनद महिंद्रा की फ्लेगशिप कंपनी Mahindra & Mahindra Ltd (M&M) के शेयर में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल कंपनी ने आज अपने जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) रिजल्ट जारी किया है और साथ ही में निवेशकों के लिए डिविडेंड की भी घोषणा की है।

कंपनी ने बताया कि मार्च तिमाही में उसका स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट YoY आधार पर 22% बढ़कर 2,437 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 2,000 करोड़ रुपये था। Q4 में कंपनी का परिचालन से राजस्व 24% बढ़कर 31,609 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 25,434 करोड़ रुपये था।

कंपनी का ऑटोमोटिव राजस्व Q4FY25 में 25% बढ़कर 24,976 करोड़ रुपये हो गया, जबकि कृषि उपकरण राजस्व 23% बढ़कर 6,428 करोड़ रुपये हो गया।

M&M Dividend

कंपनी ने आज तिमाही नतीजों के साथ-साथ 506% के डिविडेंड की भी घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 25.3 रुपये का डिविडेंड देगी।

M&M Dividend Record Date

कंपनी ने बताया कि डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई 2025 है।

M&M Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 31 जुलाई 2025 के बाद करेगी।

M&M Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जुलाई 2024 में 21.10 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2023 में 16.25 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2022 में 11.55 रुपये का डिविडेंड, जुलाई 2021 में 8.75 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2020 में 2.35 रुपये का डिविडेंड दिया था।

M&M Share Price

कंपनी का शेयर आज दोपहर 1:40 बजे तक एनएसई पर 3.38% या 99 रुपये की तेजी के साथ 3,025.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.26% या 95.65 रुपये चढ़कर 3026 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

M&M Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

पिछले 1 साल में शेयर 37 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 148 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 235 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 718 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।