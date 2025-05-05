scorecardresearch
SBI Share Price: 1% से ज्यादा गिरा भाव लेकिन Axis Securities ने दिया BUY कॉल, कहा - 28% चढ़ेगा

मार्च तिमाही के नतीजों के बाद आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने एक रिपोर्ट जारी कर इसका टारगेट प्राइस दिया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 5, 2025 11:46 IST

SBI Share Price: शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक State Bank of India (SBI) के स्टॉक में आज 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक आज अपने इंट्राडे लो 783.65 रुपये को टच किया है। 

बैंक ने हाल ही में Q4 रिजल्ट जारी करने के बाद शेयरधारकों के लिए डिविडेंड का ऐलान किया था। मार्च तिमाही के नतीजों के बाद आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने एक रिपोर्ट जारी कर इसका टारगेट प्राइस दिया है। 

SBI पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने बैंक द्वारा Q4 रिज्लट जारी करने के बाद अपने रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 25 में एसबीआई की लोन ग्रोथ 14-16% के अपने गाइडेंस से थोड़ा कम रहा है, जिसका मुख्य कारण कुछ बड़े पीएसयू से असामान्य रूप से हाई प्री-रिपेमेंट के कारण कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो में थोड़ी धीमी ग्रोथ थी, हालांकि रिटेल ग्रोथ हेल्थी बनी रही। 

हालांकि, मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि कॉर्पोरेट डेट पाइपलाइन 3.4 लाख करोड़ रुपये पर हेल्थी बनी हुई है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 26 में कॉर्पोरेट वृद्धि ~12-13% पर स्वस्थ रहने की उम्मीद है।

SBI Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1025 रुपये का रखा है। ब्रोकरेजे पिछले बंद भाव 800 रुपये के CMP के आधार पर कैलकुलेट करते हुए बताया कि यहां से शेयर 28% अपसाइड जा सकता है। 

SBI Share Price

सुबह 11:34 बजे तक शेयर एनएसई पर 1.12% या 8.95 रुपये टूटकर 791.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.11% या 8.90 रुपये गिरकर 791.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

SBI Dividend

एसबीआई अपने निवेशकों को 1590% का मोटा डिविडेंड देगी। कंपनी ने बताया कि वो 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 15.90 रुपये का डिविडेंड देगी। 

SBI Dividend Record Date

बैंक ने बताया कि डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 16 मई है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 5, 2025