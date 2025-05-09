BEML Share Price: 9 मई 2025 (शुक्रवार) के ट्रेडिंग सेशन में BEML के शेयर में तेजी देखने को मिली है। आपको बता दें कि BEML सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। हाल ही में BEML ने डिविडेंड का एलान किया है। डिविडेंड के एलान के बाद निवेशकों ने स्टॉक में दिलचस्पी दिखाई है। आज कंपनी के शेयर (BEML Share)

₹2900.05 पर खुले और ₹3071.45 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। अंत में कंपनी के शेयर (BEML Share Price) 1.63 फीसदी चढ़कर ₹3,063 प्रति शेयर पर क्लोज हुआ है।

कितना दे रही डिविडेंड (BEML Dividend 2025)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने 15 रुपये प्रति शेयर के लाभांश को मंजूरी दे दी है। कंपनी निवेशकों को अंतरिम लाभांश दे रही है। यह डिविडेंड 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयरों पर दिया जा रहा है। कंपनी इस साल का दूसरा अंतरिम डिविडेंड दे रही है। इससे पहले कंपनी ने 14 फरवरी 2025 को 5 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दिया था।

कब है रिकॉर्ड डेट (BEML Dividend Record Date)

डिविडेंड के साथ कंपनी ने रिकॉर्ड डेट की जानकारी दी है। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 15 मई 2025 सेट किया है। जिन निवेशकों के पास 15 मई तक कंपनी के शेयर होंगे उन्हें ही डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (BEML Share Price Performance)

BEML शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले तीन महीने में शेयर में 2.5 फीसदी की गिरावट आई है। YTD के आधार पर साल 2025 में स्टॉक 26 फीसदी गिरा है। वहीं, बीते छह महीने में शेयर ने 27 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है।

BEML शेयर ने लॉन्ग-टर्म में प्रॉफिट दिया है। कंपनी के शेयर ने पिछले दो साल में 117 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 550 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। शेयर का 52-वीक हाई ₹5,488 है। वहीं स्टॉक का 52-वीक लो ₹5,488 है। कंपनी का मार्केट-कैपिटलाइजेशन 12,734.68 करोड़ रुपया है।