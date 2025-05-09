scorecardresearch
India-Pak के बढ़ते तनाव के बीच ये संस्थान हाई-अलर्ट पर, Cyber Security को देखते हुए लिया फैसला

India Pakistan Conflict: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देश की साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ वित्तीय संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 9, 2025 15:08 IST
India-Pakistan Conflict: Government puts RBI and NPCI on high alert due to cyber security

Ind-Pak War: भारत और पाकस्तिान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देश की सुरक्षा के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। जहां देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर भारतीय सेना ठट कर खड़ी है तो वहीं, भारतीय नौसेना और वायुसेना भी देश की सुरक्षा के लिए खड़ी है। बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साइबर सिक्योरिटी भी काफी जरूरी है। 

पाकिस्तान साइबर अटैक कर सकता है। ऐसे में इससे बचने के लिए सरकार ने RBI और NPCI को हाई अलर्ट पर रखा है। 

फाइनेंस मिन्सिट्री ने मुख्य वित्तीय संस्थान जैसे आरबीआई, बैंक और एनपीसीआई को हाई अलर्ट पर रखा है। मनीकंट्रोल में सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि यह वित्तीय संस्थान डिजिटल पेमेंट के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करेंगे। मनीकंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट में सराकरी अधिकारी के हवाले से कहा कि उन्हें ,सरकार की तरफ से एडवाइजरी मिली है।

सरकार ने भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के बाद इन संस्थानों को एडवाइजरी दी। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले का जवाब भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक करके दिया। इस एयर स्ट्राइक को ऑपरेशनल सिंदूर (Operation Sindoor) का नाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और POK के 9 आतंकी ठिकानों को ढेर किया गया। 

भारतीय सेना के इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। 8 मई को पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया। यह अटैक जम्मू, पठानकोट, उधमपुर जैसे इलाकों में हुआ है।  

साइबर सिक्योरिटी है जरूरी

देश पर साइबर अटैक भी हो सकता है। ऐसे में इन अटैक से बचने के लिए सरकार ने फाइनेंशियल संस्थान को हाई अलर्ट पर रखा है। आरबीआई ने भी सभी बैंक और वित्ती संस्थान को कहा है कि वह साइबर अटैक की स्थिति में तैयार रहे। 

 Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) देश के साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल एसेट की सुरक्षा के लिए तैनाच है।  

May 9, 2025