IPL 2025 Suspended: जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव में तेज वृद्धि के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गुरुवार को टूर्नामेंट अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक के बाद खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और प्रशंसकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की। आपको बता दें कि आईपीएल की समाप्ति 25 मई को होनी थी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

न्यूज एजेंसी पीटीआई को बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि यह अच्छा नहीं लगता कि जब देश युद्ध में है तब क्रिकेट चल रहा है।

कल दिल्ली और पंजाब का मैच हुआ था स्थगित

इससे पहले कल यानी गुरुवार 8 मई को धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले मैच को जम्मू और पठानकोट के नजदीक हवाई हमले की चेतावनी के कारण बीच में ही रोक दिया गया था।

संभावित हमले की आशंका के चलते दर्शकों को बाहर निकाला गया, जिससे टूर्नामेंट पर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई थी।

हालांकि आईपीएल के अध्यक्ष अरुण धूमल ने शुरू में संकेत दिया था कि 9 मई को लखनऊ सुपर जाइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाला मैच पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा, लेकिन बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण निर्णय पलटना पड़ा।

बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि लीग को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

बुधवार को बढ़ा था तनाव

बुधवार की रात को तनाव काफी बढ़ गया जब पाकिस्तानी सेना ने 15 भारतीय शहरों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों की एक समन्वित लहर शुरू की। हमले में शामिल प्रमुख स्थानों में जम्मू और कश्मीर में अवंतीपुरा और श्रीनगर; पंजाब में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, कपूरथला, आदमपुर और बठिंडा; चंडीगढ़; राजस्थान में नल, फलोदी और उत्तरलाई; और गुजरात में भुज शामिल हैं।

जवाब में, भारत ने शुक्रवार की सुबह जवाबी हमला किया, लाहौर के पास एक पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए कामिकेज ड्रोन तैनात किए। जम्मू क्षेत्र में अतिरिक्त हमलों की कोशिशों को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा रोक दिया गया।

12 लीग मैच, 2 प्लेऑफ और 1 फाइनल मैच बचा था

आईपीएल की समाप्ति 25 मई को होनी थी जिसमें 12 लीग मैच, 2 प्लेऑफ और 1 फाइनल मैच बचा था। आज यानी 9 मई को LSG और RCB का मैच था।

प्वाइंट टेबल पर GT कायम

आईपीएल 2025 में सबसे टॉप पर Gujarat Titans (GT) थी। GT ने अपने 11 मैच में से 8 में जीत दर्ज की थी और 3 मुकाबले हारे थे।