India-Pak: फ्यूल और एलपीजी की पैनिक बाइंग, Indian Oil ने कहा हमारे पास पर्याप्त…

India-Pak: भारत-पाक के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए लोगों के मन में घबराहट हो रही है इसलिए कुछ जगहों पर लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी सेना पूर्ण रूप से मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और जवाब दे भी रही है।

इस बीच देश की बड़ी तेल कंपनियों में से एक इंडियन ऑयल (Indian Oil Corp Ltd) ने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हुए वीडियो, जिसमें लोगों को फ्लूय का स्टॉक करने के लिए पेट्रोल पंपों के बाहर कतार में खड़े दिखाया गया है, का स्पष्टीकरण दिया है।

कंपनी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी के पास देश भर में पर्याप्त तेल का स्टॉक है और सभी कंपनी की सभी लाइन आराम से संचालित हो रही है।

Indian Oil ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा की इंडियन ऑयल के पास देश भर में पर्याप्त फ्यूल भंडार है और हमारी आपूर्ति लाइनें सुचारू रूप से चल रही हैं। घबराकर खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है - हमारे सभी आउटलेट्स पर फ्यूल और एलपीजी आसानी से उपलब्ध है।

कंपनी ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि शांत रहकर और अनावश्यक भागदौड़ से बचकर हमें आपकी बेहतर सेवा करने में मदद करें। इससे हमारी आपूर्ति लाइनें बिना रुकावट के चलती रहेंगी और सभी के लिए बिना रुकावट फ्यूल मिलता रहेगा।

यह बयान भारत और पाकिस्तान के बीच 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद चल रहे तनाव के बीच आया है, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ स्थानों पर मिसाइल हमले में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया था।