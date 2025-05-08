India-Pakistan: 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसल, 10 मई तक ये 27 एयरपोर्ट रहेंगे बंद - FULL LIST

India-Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद भारत ने एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी कर ली है। वैसे तो पाकिस्तान की औकात भारत से टक्कर लेने की नहीं है लेकिन अगर फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आता है और कोई हरकत करता है तो भारतीय सोना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी।

चूंकि कायर पाकिस्तानी सेना निहते लोगों को निशाना बनाती है इसलिए बॉर्डर के सटे एयरपोर्ट को भारत ने एहतियात के तौर पर बंद कर दिया है। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, अकासा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइनों की सैकड़ों उड़ानें रद्द और रिशेड्यूल कर दी गई हैं।

देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में करीब 27 एयरपोर्ट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और 400 से अधिक उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं।

10 मई तक ये 27 एयरपोर्ट्स बंद

ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा कारणों से कुछ एयरपोर्ट्स को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है। शुरुआत में 18 एयरपोर्ट्स को बंद किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 27 कर दिया गया है।

इसमें चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, भुंतर, किशनगढ़, पटियाला, शिमला, गग्गल, भटिंडा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हलवारा, पठानकोट, लेह, जम्मू, मुंद्रा, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, कांडला, केशोद, भुज, धर्मशाला, ग्वालियर और हिंडन (गाजियाबाद) एयरपोर्ट शामिल हैं।

एयरलाइन्स ने जारी की एडवाइजरी

पीटीआई के मुताबिक, Operation Sindoor के बाद एहतियात के तौर पर 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। विभिन्न एयरलाइन्स एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर, समेत कुछ विदेशी एयरलाइंस ने भी विभिन्न हवाई अड्डों के लिए अपनी सेवाएं रद्द कर दी हैं।

एयर इंडिया ने कहा कि जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट - के लिए एयर इंडिया की उड़ानें 10 मई को 05:29 बजे तक रद्द की गई है। एयरलाइन ने कहा कि इस अवधि के दौरान यात्रा के लिए वैध टिकट रखने वाले ग्राहकों को रिशेड्यूलिंग चार्ज पर एक बार छूट दी जाएगी या कैंसिलेशन के लिए पूरा रिफंड दिया जाएगा।

इंडिगो ने कहा कि हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों के कारण, श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़ और धर्मशाला से आने-जाने वाली हमारी उड़ानें प्रभावित हुई हैं। एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले https://bit.ly/31paVKQ पर फ्लाइट स्टेटस चेक कर लें।