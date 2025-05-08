बुधवार-गुरुवार (7-8 मई) की दरमियानी रात को पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारत में 15 सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसके बाद आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कई जगहों पर एयर डिफेंस रडार को निशाना बनाया और लाहौर में सिस्टम को नष्ट कर दिया।

सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान का ये एयर डिफेंस सिस्टम चीन द्वारा विकसित HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम था जिसे भारतीय सेना ने नेस्तानाबूद किया है।

भारत सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि 7-8 मई की मध्य रात्रि को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की।

भारत सरकार ने बताया कि आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान को उसी की तरह जवाब दिया है और लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है।

पाकिस्तान बना रहा निर्दोष भारतीय को निशाना

प्रेस रिलीज में भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टरों में मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हुए LoC के पार गोलीबारी बढ़ा दी है।

भारत सरकार ने बताया कि पाकिस्तान की गोलीबारी में 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई है, जिनमें तीन महिलाएं और पांच बच्चे शामिल हैं। सरकार ने कहा कि भारतयी सेना ने यहां भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिाय है।