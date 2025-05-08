ONGC Q4 FY25 Results & Dividend: महारत्न कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट! इस दिन हो सकती है बड़ी घोषणा

ONGC Q4 FY25 Results & Dividend: ऑयल और गैस सेक्टर की महारत्न कंपनी Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) ने आज लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में Q4 रिजल्ट और डिविडेंड के बारे में बड़ी जानकारी दी है।

आज पीएसयू स्टॉक 1% से ज्यादा टूटकर ट्रेड कर रहा है। सुबह 11:26 बजे तक बीएसई के डेटा के मुताबिक कंपनी के 1,16,004 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

ONGC Q4 FY25 Results

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स आगामी बुधवार 21 मई 2025 को जनवरी-मार्च का स्टैंडअलोन और कंसोलिडेट वित्तीय नतीजों को जारी करने के लिए बैठक करेंगे।

ONGC Dividend

कंपनी ने आगे बताया कि बोर्ड मेंबर्स रिजल्ट के अलावा डिविडेंड की घोषणा करने पर भी विचार करेंगे।

ONGC Dividend History

बीएसई पर मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले फरवरी 2025 में 5 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2024 में 6 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2024 में 2.50 रुपये का डिविडेंड, फरवरी 2024 में 4 रुपये का डिविडेंड और नवंबर 2023 में 5.75 रुपये का डिविडेंड दिया था।

ONGC Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 11:35 बजे तक बीएसई पर 1.34% या 3.20 रुपये टूटकर 235.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.32% या 3.16 रुपये टूटकर 235.51 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

ONGC Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक टूटा है तो वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 4 प्रतिशत चढ़ा है। पिछले 3 महीने में स्टॉक 5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में स्टॉक 9 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 14 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 3 साल में स्टॉक 40 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 209 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।