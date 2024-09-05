Premier Energies Share Price Today: लिस्टिंग बाद भी दौड़ रहा है ये शेयर

प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में लिस्टिंग बाद भी तेजी जारी है। आज इस शेयर में करीब 13 प्रतिशत की तेजी देखी गई और ये 949 रुपये के हाई पर पहुंच गया। इस स्टॉक ने 450 रुपये के इश्यू प्राइस से 110.89 प्रतिशत की मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हालांकि इस बढ़त के बावजूद, यह अभी भी अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 993.45 रुपये से 4.47 प्रतिशत नीचे है, जो 3 सितंबर (लिस्टिंग डे) को देखा गया था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

विश्लेषकों का सुझाव

कुछ विश्लेषकों ने सुझाव दिया है कि मौजूदा स्तरों पर निवेशकों को कुछ मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि शेयर के लिस्टिंग के दिन पर शानदार बढ़त देखने को मिली थी। जिनके पास जोखिम का नजरिया है वो अपना निवेश जारी रख सकते हैं लेकिन जो बुक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के इक्विटी स्ट्रैटेजी के निदेशक

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के इक्विटी स्ट्रैटेजी के निदेशक, क्रांति बथिनी ने कहा, "जिन्होंने लिस्टिंग लाभ के लिए निवेश किया है, वे कुछ मुनाफा बुक करने पर विचार कर सकते हैं। जब शेयर शानदार लिस्टिंग लाभ देता है, तो कुछ मुनाफा निकाल लेना हमेशा बेहतर होता है।"

प्रीमियर एनर्जीज़ का आईपीओ (IPO)

प्रीमियर एनर्जीज़ का आईपीओ (IPO) 27 अगस्त से 29 अगस्त तक खुला था। कंपनी ने इसके जरिए करीब 2,830.40 करोड़ रुपये जुटाए थे, जिसमें 1,291.40 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए और 3.42 करोड़ शेयरों की बिक्री की पेशकश शामिल थी। 2,830 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को 1.48 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बोलियाँ प्राप्त हुईं।