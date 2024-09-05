Premier Energies Share Price Today: लिस्टिंग बाद भी दौड़ रहा है ये शेयर

scorecardresearch
प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में लिस्टिंग बाद भी तेजी जारी है। आज इस शेयर में करीब 13 प्रतिशत की तेजी देखी गई और ये 949 रुपये के हाई पर पहुंच गया। इस स्टॉक ने 450 रुपये के इश्यू प्राइस से 110.89 प्रतिशत की मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 5, 2024 14:04 IST
Premier Energies Share Price Today

प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में लिस्टिंग बाद भी तेजी जारी है। आज इस शेयर में करीब 13 प्रतिशत की तेजी देखी गई और ये 949 रुपये के हाई पर पहुंच गया। इस स्टॉक ने 450 रुपये के इश्यू प्राइस से 110.89 प्रतिशत की मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हालांकि इस बढ़त के बावजूद, यह अभी भी अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 993.45 रुपये से 4.47 प्रतिशत नीचे है, जो 3 सितंबर (लिस्टिंग डे) को देखा गया था।

विश्लेषकों का सुझाव

कुछ विश्लेषकों ने सुझाव दिया है कि मौजूदा स्तरों पर निवेशकों को कुछ मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि शेयर के लिस्टिंग के दिन पर शानदार बढ़त देखने को मिली थी। जिनके पास जोखिम का नजरिया है वो अपना निवेश जारी रख सकते हैं लेकिन जो बुक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के इक्विटी स्ट्रैटेजी के निदेशक

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के इक्विटी स्ट्रैटेजी के निदेशक, क्रांति बथिनी ने कहा, "जिन्होंने लिस्टिंग लाभ के लिए निवेश किया है, वे कुछ मुनाफा बुक करने पर विचार कर सकते हैं। जब शेयर शानदार लिस्टिंग लाभ देता है, तो कुछ मुनाफा निकाल लेना हमेशा बेहतर होता है।"

प्रीमियर एनर्जीज़ का आईपीओ (IPO)

प्रीमियर एनर्जीज़ का आईपीओ (IPO) 27 अगस्त से 29 अगस्त तक खुला था। कंपनी ने इसके जरिए करीब 2,830.40 करोड़ रुपये जुटाए थे, जिसमें 1,291.40 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए और 3.42 करोड़ शेयरों की बिक्री की पेशकश शामिल थी। 2,830 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को 1.48 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बोलियाँ प्राप्त हुईं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
