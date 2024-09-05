ये डिफेंस स्टॉक 52 वीक हाई से 36% नीचे, क्या आ गया खरीदारी का टाइम?

पिछले कुछ समय से डिफेंस शेयरों में गिरावट का दौर जारी है। अगर आप गौर करें तो Cochin Shipyard Ltd के शेयर 52-वीक के हाई लेवल से 36 प्रतिशत गिर चुके हैं। जबकि पिछले तीन लगातार सत्रों में स्टॉक में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब ऐसे में स्टॉक को लेकर आगे का नजरिया क्या रखते हैं एक्सपर्ट, आइये जानते हैं।

ब्रोकरेज का मानना है कि स्टॉक अगले 30-90 दिनों में ₹2,165 स्तर को टेस्ट कर सकता है

Cochin Shipyard पर शेयर मार्केट एक्सपर्ट की राय बंटी हुई है। आनंद राठी का कहना है कि कोचीन शिपयार्ड लगभग ₹3,000 के स्तर से करेक्टिव मोड में है और हाल ही में ₹1,800 के स्तर पर पहुंचा है। ये PSU स्टॉक, जो 8 लगातार हफ्तों तक लाल निशान में था, अब हालात बदलते दिख रहे हैं। डेली चार्ट पर एक उलटफेर देखने को मिल रहा है। कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो पुलबैक की संभावना बन रही है। इसलिए, ट्रेडर्स को ₹1,950 से ₹1,930 के दायरे में स्टॉक में लंबी स्थिति लेने की सलाह देते हैं और ₹1,790 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह देते हैं। ब्रोकरेज का मानना है कि स्टॉक अगले 30-90 दिनों में ₹2,165 स्तर को टेस्ट कर सकता है।

YES सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च लक्ष्मीकांत शुक्ला

YES सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च लक्ष्मीकांत शुक्ला ने कहा कि उन्हें Cochin Shipyard में उछाल एक अस्थायी राहत के तौर पर नजर आता है न कि एक स्थायी रैली के संकेत दे रहा है। स्टॉक अभी भी मजबूत बयरिश का ट्रेंड दिखा रहा है, जो मौजूदा वक्त में अपने 20, 50 और 100 simple moving average (SMA) से नीचे कारोबार कर रहा है। ये डाउनट्रेंड मोमेंटम इंडिकेटर्स की भी पुष्टि करता है। जो नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है। इन कारण को ध्यान में रखते हुए, हम अगले कुछ हफ्तों के लिए इस स्टॉक से बचने की सलाह देते हैं।

Antique Stock Broking ने अपने नोट में कहा

Antique Stock Broking ने अपने नोट में कहा है सभी शिप बिल्डर्स के लिए ये तिमाही उतार-चढ़ाव से भरी हुई है। देश में सिर्फ 6 बड़े शिपयार्ड हैं और स्वदेशीकरण की कोशिश, नौसेना के कैपिटल खर्च पर अतिरिक्त ध्यान, और सरकारी प्रोत्साहन के साथ, सभी भारतीय शिपयार्ड के लिए मिडटर्म आउटलुक पॉजिटिव है। हम कोचीन शिपयार्ड पर HOLD रेटिंग बनाए रखते हैं और टारगेट ₹1,622 का दे रहे हैं।