Gala Precision Engineering IPO allotment: एप्लीकेशन की स्थिति, GMP और Listing तारीख चेक करें
Gala Precision Engineering बोलीदाताओं को Gala Precision Engineering का IPO 02 सितंबर से 04 सितंबर के बीच बोली के लिए खुला था। इसने 28 शेयरों के लॉट साइज के साथ 503-529 रुपये प्रति शेयर के तय प्राइस बैंड में अपने शेयर पेश किए थे। सभी निवेशकों की ओर से जोरदार समर्थन के कारण इस इश्यू को कुल मिलाकर 201.41 गुना अधिक आवेदन प्राप्त हुए। योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (QIB) के लिए कोटा 232.54 गुना बुक किया गया। गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए कोटा 414.62 गुना सब्सक्राइब हुआ।
बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच इश्यू के लिए बंपर बोली
बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच इश्यू के लिए बंपर बोली लगने के बाद गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) थोड़ा बढ़ गया है। पिछली बार सुना गया था कि कंपनी 260-270 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर थी, जो निवेशकों के लिए लगभग 50 प्रतिशत की लिस्टिंग पॉप का संकेत देता है। हालांकि, बोली के आखिरी दिन यह लगभग 230 रुपये था।
अगर आप अपने आवेदन की स्थिति को चेक करना चाहते हैं तो बीएसई की वेबसाइट पर जाएं और इन स्टेप्स के जरिए आप आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं
1) https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं
2) इश्यू प्रकार के अंतर्गत, इक्विटी पर क्लिक करें
3) इश्यू नाम के अंतर्गत, ड्रॉपबॉक्स में गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड का चयन करें
4) आवेदन संख्या लिखें
5) पैन कार्ड आईडी जोड़ें
6) 'मैं रोबोट नहीं हूं' पर क्लिक करें और खोज बटन दबाएं
निवेशक इश्यू के रजिस्ट्रार लिंक इनटाइम इंडिया ( https://linkintime.co.in/MIPO/Ipoallotment.html ) के ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवंटन स्थिति की जांच कर सकते हैं।
1) लिंक इनटाइम लिमिटेड के वेब पोर्टल पर जाएं
2) ड्रॉपबॉक्स में आईपीओ/एफपीओ का चयन करें जिसका नाम केवल तभी प्रदर्शित होगा जब आवंटन अंतिम रूप से हो जाएगा
3) आपको तीन में से किसी एक मोड का चयन करना पड़ सकता है: आवेदन संख्या, डीमैट खाता संख्या, या पैन आईडी
4) आवेदन प्रकार में, ASBA और गैर-ASBA के बीच चयन करें
5) चरण 2 में आपके द्वारा चयनित मोड का विवरण दर्ज करें
6) सुरक्षा कारणों से कैप्चा सही से भरें