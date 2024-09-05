scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारStock In Action: आज बाजार खुलते ही इन शेयरों में होगा बड़ा एक्शन!

Stock In Action: आज बाजार खुलते ही इन शेयरों में होगा बड़ा एक्शन!

गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद इस स्टॉक्स से जुड़ी काफी अहम खबरें आई हैं। ऐसे में इन शेयरों में एक्शन दिखने को मिल सकता है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 5, 2024 07:06 IST
share market, stocks
share market, stocks

Vedanta Share 
कंपनी को लेकर बड़ी खबर आई है। कंपनी को अपग्रेड किया गया है। रेटिंग एजेंसी ICRA ने वेदांता की लॉन्ग रेटिंग अपग्रेड की है। कंपनी की रेटिंग AA- से बढ़कर AA हो गई है। वेदांता के शेयर का प्रदर्शन देखें तो 3 महीने में शेयर 10 प्रतिशत रहा है जबकि जनवरी से सितंबर तक शेयर 80 प्रतिशत बढ़ा है। सालभर में शेयर 100 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी ने बीते हफ्ते 20 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का एलान किया।

advertisement


Raymond Share
दुनिया में वर्स्टेड सूटिंग फैब्रिक के लिए फेसम कंपनी Raymond  के शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। पिछले दो दिनों में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार को शेयर बाजार में लाइफस्टाइल बिजनेस रेमंड लाइफस्टाइल (आरएलएल) की लिस्टिंग होने जा रही है। बुधवार को रेमंड के शेयर 2,179 रुपये के इंट्राडे हाई लेवल पर टच किया है।

Suzlon Share
सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज फाइलिंग में एक अपडेट दिया है। कंपनी ने वन अर्थ प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए ओई बिजनेस पार्क के साथ समझौता (कन्वेयंस डीड) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बिक्री से कंपनी को 400 करोड़ रूपये मिलेंगे। इस बिक्री में कंपनी अपने कॉरपोरेट ऑफिस वन अर्थ प्रॉपर्टी की बिक्री करेगी जिसे वापस लीज पर ले लिया जाएगा। कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी। 


PNB Housing Finance Share
PNB Housing Finance की NCD के जरिए 2500 करोड़ रुपये जुटाने का एलान किया है।9 सितंबर को बोर्ड की बैठक होने जा रही है। PNB Housing Finance के शेयरों में पिछले एक महीने में 36 फीसदी की तेजी देखी गई है। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 46 फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इसके निवेशकों को करीब 60 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। पिछले 4 सालों में इसने 335 प्रतिशत का मुनाफा कराया है।


Maharashtra Scooters Share
Maharashtra Scooters के शेयर पर भी नजर बनाए रखें। कंपनी की बोर्ड बैठक में डिविडेंड पर फैसला लेगी। कंपनी ने साल 2022 में 80 रुपये इसके बाद 100 रुपये का डिविडेंड दिया था. साल 2023 में कंपनी ने 60 रुपये और 110 रुपये का डिविडेंड दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 5, 2024