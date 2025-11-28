scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीएप्पल का भारत में पांचवा स्टोर! 11 दिसंबर को नोएडा के DLF Mall of India में हो रहा है ओपन

एप्पल का भारत में पांचवा स्टोर! 11 दिसंबर को नोएडा के DLF Mall of India में हो रहा है ओपन

स्टोर में स्पेशलिस्ट, जीनियस, क्रिएटिव और बिजनेस एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे, जो ग्राहकों को प्रोडक्ट चुनने, रिपेयर और वर्कशॉप्स में मदद करेंगे। यहां ग्राहक iPhone 17 सीरीज, M5 चिप वाला iPad Pro और 14 इंच का नया MacBook Pro जैसे लेटेस्ट डिवाइसेज ट्राइ कर सकेंगे।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Noida,UPDATED: Nov 28, 2025 14:03 IST

Apple Store Noida: अमेरिकी टेक जाइंट एप्पल (Apple) ने भारत में अपनी रिटेल उपस्थिति को और आगे बढ़ाते हुए नोएडा में अपना पांचवां Apple Store लॉन्च करने की घोषणा की है। यह स्टोर 11 दिसंबर को DLF Mall of India में खुलेगा, जो देश के सबसे बड़े शॉपिंग डेस्टिनेशन में से एक है।

advertisement

नोएडा में इतने बजे खुलेगा स्टोर

कंपनी ने बुधवार को स्टोर की बैरिकेड डिजाइन को रिवील किया, जो रंग-बिरंगे मोर पैटर्न पर आधारित है। ऐसा ही पैटर्न बेंगलुरु और पुणे में भी देखने को मिला था।

नोए़डा में स्टोर 11 दिसंबर को दोपहर 1 बजे आधिकारिक रूप से खुलेगा। ग्राहक यहां एप्पल के नए प्रोडक्ट्स को हाथ से इस्तेमाल करके देख सकेंगे, अलग-अलग क्रिएटिव सेशंस में शामिल हो सकेंगे, और कंपनी की खास ‘हैंड्स-ऑन’ रिटेल स्टाइल का अनुभव करेंगे।

स्टोर में स्पेशलिस्ट, जीनियस, क्रिएटिव और बिजनेस एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे, जो ग्राहकों को प्रोडक्ट चुनने, रिपेयर और वर्कशॉप्स में मदद करेंगे।

Apple ने नोएडा को एक महत्त्वाकांक्षी और खूबसूरत डिजाइन वाला शहर बताते हुए कहा कि यह नया स्टोर ग्राहकों के लिए सीखने, कुछ नया बनाने और एक-दूसरे से जुड़ने का जगह बनेगा।

यहां ग्राहक iPhone 17 सीरीज, M5 चिप वाला iPad Pro और 14 इंच का नया MacBook Pro जैसे लेटेस्ट डिवाइसेज ट्राइ कर सकेंगे।
साथ ही, ‘Today at Apple’ नाम के सेशंस में फोटोग्राफी, कोडिंग, आर्ट और म्यूजिक पर मुफ्त वर्कशॉप्स भी होंगी।

भारत में Apple कर रहा है तेजी से विस्तार

यह लॉन्च इस साल मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे में खुले स्टोर्स के बाद कंपनी की आक्रामक रिटेल विस्तार योजना में एक और माइलस्टोन है।

अगले साल तक मुंबई में दूसरा स्टोर खोलने का प्लान

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल अगले साल मुंबई में दूसरा स्टोर खोलने का प्लान कर रहा है। कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडें Deirdre O’Brien ने मनीकंट्रोल को दिए इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की है। नया आउटलेट Apple BKC के बाद महाराष्ट्र में दूसरा एप्पल स्टोरी होगा।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 28, 2025