Suzlon Energy Share पर आई बड़ी खबर, रॉकेट बनने वाला है स्टॉक!

ब्रोकरेज फर्म ICICI Securities ने Suzlon Energy के शेयरों पर अपने लक्ष्य का बढ़ाया है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म ने हालिया दमदार तेजी के बाद Suzlon Energy पर अपनी 'Add' की रेटिंग को कायम रखा है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कंपनी के हालिया कामकाजी प्रदर्शन में भी दमदार सुधार देखने को मिला है।



ICICI Securities का मानना है कि Suzlon Energy Ltd एक दशक तक उतार-चढ़ाव देखने के बाद पटरी पर लौट रही है। कंपनी ने बीते तीन सालों में अपने कर्ज को कम किया है। हाल ही में कंपनी की नकद स्थिति में सुधार देखने को मिला और 30 जून 2024 तक को आंकड़ों के अनुसार कंपनी के पास 1,300 करोड़ रुपये का कैश मौजूद था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में 2,000 रुपये की पूंजी जुटाई थी।



Suzlon Energy द्वारा दी गई ताजा जानकारी के अनुसार, कंपनी ने पुणे में स्थित अपनी एक प्रॉपर्टी को बेचकर पांच साल के लिए लीज पर लेने का फैसला किया है। यह डील 440 करोड़ रुपये में तय की गई है। OE Business Park (OEBPPL) के साथ हुई इस डील में कंपनी अपने कॉर्पोरेट ऑफिस 'वन अर्थ प्रॉपर्टी' की बिक्री करने वाली है। यह सौदा पूरा होने पर Suzlon Energy पांच साल की अवधि के लिए इसे किराये पर लेगी।



गुरुवार को Suzlon Energy के शेयर 3 फीसदी बढ़कर 76.49 रुपये तक पहुंचे। कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 1.02 लाख करोड़ रुपये के पार रहा। Suzlon Energy के शेयर बीते एक साल में 225 फीसदी तक का रिटर्न दे चुके हैं, जबकि शेयर अप्रैल 2023 से 775 फीसदी तक की छलांग लगा चुका है।



ICICI Securities ने कहा कि Suzlon Energy इस डील से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कामकाज की रफ्तार बेहतर करने और नए ऑर्डर प्राप्त करने ले लिए क्षमता विस्तार के लिए कर सकता है। अप्रैल 2022 में कंपनी ने कहा था कि वह अपनी गौण संपत्तियों (non-core assets) को बेचने वाली है और यह कदम इसी रणनीति का हिस्सा है।



Suzlon Energy के पास 4 गीगावॉट (4GW) की ऑर्डरबुक है, जो कंपनी के इतिहास में सबसे अधिक है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी के पास नए ऑर्डर हासिल करने का बढ़िया मौका है. "Suzlon की मौजूदा ऑर्डर बुक अगले दो साल के लिए शानदार बनी हुई है और अभी करीब सरकारी कंपनियों को 1.5GW के ऑर्डर फाइनल करने हैं."



ICICI Securities का मानना है कि Suzlon Energy को वित्त वर्ष 25 और 26 में 2GW के ऑर्डर मिल सकते है। ICICI Securities के अनुसार Suzlon Energy का भाव शेयर वित्त वर्ष 2025-26 में अपने अनुमानित EPS के 50 गुना होना चाहिए. इसके अनुसार कंपनी का EPS 1.60 रुपये प्रति शेयर बनता है। ICICI Securities ने Suzlon Energy के लिए टार्गेट प्राइस को बढ़ाकर 80 रुपये कर दिया है, जो पहले 70 रुपये था।

