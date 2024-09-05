scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStocks To Watch: IEX, Bharti Airtel और Biocon पर रखें नजर

Stocks To Watch: IEX, Bharti Airtel और Biocon पर रखें नजर

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 5, 2024 09:27 IST

घरेलू ब्रोकरेज फर्म LKP सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे ने ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से तीन स्टॉक- इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्स), बायोकॉन लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड- शेयर किए हैं। एनालिस्ट ने तीनों काउंटरों में लॉन्ग करने का सुझाव दिया है। 

IEX
Buy
Price 230 रूपये
Stop Loss: 199 रूपये

डेली चार्ट पर ब्रेकआउट के बाद IEX कंसोलिडेट हो रहा है और एक महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, RSI एक तेजी वाले क्रॉसओवर का संकेत देता है। निकट अवधि में, शेयर के मजबूत बने रहने की संभावना है, जिसमें 230 रुपये तक पहुंचने की क्षमता है। निचले स्तर पर, सपोर्ट 200 रुपये पर रखा गया है।

Bharti Airtel 
Target Price: 1,620 रुपये 
Stop Loss: 1,529 रुपये

भारती एयरटेल ने डेली चार्ट पर एक सुधार के बाद एक हैमर पैटर्न बनाया है। इसके अलावा, डेली चार्ट पर महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में , स्टॉक के मजबूत बने रहने की संभावना है, जिसमें 1,620 रुपये तक पहुंचने की क्षमता है। निचले सिरे पर, सपोर्ट 1,529 रुपये पर रखा गया है।


Biocon
Target Price: 410 रुपये 
Stop Loss: : 359 रुपये

बायोकॉन ने डेली चार्ट पर एक ब्रेकआउट दिया है। इसके अलावा, स्टॉक दैनिक चार्ट पर महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। निकट अवधि में, स्टॉक के मजबूत बने रहने की संभावना है, जिसमें 410 रुपये तक पहुंचने की क्षमता है। निचले सिरे पर, सपोर्ट 359 रुपये पर रखा गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
