Stocks To Watch: IEX, Bharti Airtel और Biocon पर रखें नजर
घरेलू ब्रोकरेज फर्म LKP सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे ने ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से तीन स्टॉक- इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्स), बायोकॉन लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड- शेयर किए हैं। एनालिस्ट ने तीनों काउंटरों में लॉन्ग करने का सुझाव दिया है।
IEX
Buy
Price 230 रूपये
Stop Loss: 199 रूपये
डेली चार्ट पर ब्रेकआउट के बाद IEX कंसोलिडेट हो रहा है और एक महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, RSI एक तेजी वाले क्रॉसओवर का संकेत देता है। निकट अवधि में, शेयर के मजबूत बने रहने की संभावना है, जिसमें 230 रुपये तक पहुंचने की क्षमता है। निचले स्तर पर, सपोर्ट 200 रुपये पर रखा गया है।
Bharti Airtel
Target Price: 1,620 रुपये
Stop Loss: 1,529 रुपये
भारती एयरटेल ने डेली चार्ट पर एक सुधार के बाद एक हैमर पैटर्न बनाया है। इसके अलावा, डेली चार्ट पर महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में , स्टॉक के मजबूत बने रहने की संभावना है, जिसमें 1,620 रुपये तक पहुंचने की क्षमता है। निचले सिरे पर, सपोर्ट 1,529 रुपये पर रखा गया है।
Biocon
Target Price: 410 रुपये
Stop Loss: : 359 रुपये
बायोकॉन ने डेली चार्ट पर एक ब्रेकआउट दिया है। इसके अलावा, स्टॉक दैनिक चार्ट पर महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। निकट अवधि में, स्टॉक के मजबूत बने रहने की संभावना है, जिसमें 410 रुपये तक पहुंचने की क्षमता है। निचले सिरे पर, सपोर्ट 359 रुपये पर रखा गया है।