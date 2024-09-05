इस 3 रुपए के पेनी स्टॉक में दनादन लग रहे हैं अपर सर्किट!

इस 3 रुपए के पेनी स्टॉक में दनादन अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। 4 सितंबर को अपर सर्किट का सिलसिला 5 सितंबर को भी जारी है। स्टॉक का नाम Sunshine Capital Ltd है। शेयरों की चाल देखें तो लगातार तेजी के चलते स्टॉक का भाव 2.50 के पार निकल गया है।

कंपनी के फंडामेंटल

Sunshine Capital Ltd की बात की जाए तो एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) है, जो कि Reserve Bank of India से रजिस्टर्ड है।कंपनी का Market Cap महज ₹266 करोड़ का है। इस स्टॉक का All Time High 4.13 रुपए है। Shareholding Pattern को देखें तो प्रमोटर्स लगातार हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। दिसंबर 2021 में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 5.50% से बढ़कर जुलाई 2024 तक 19.03% हो गई है। वहीं Public की हिस्सेदारी 80.98% है। वहीं कंपनी पर 670 करोड़ रुपए का कर्ज है।

क्यों भाग रहा है स्टॉक?

कंपनी की ओर से एलान किया गया है कि उसने Man Stainless Steel Tubes Limited (MSSTL) को कश्मीर के कठुआ में एक अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के विकास के लिए ₹196 करोड़ की रकम की मंजूरी दी है। ये महत्वाकांक्षी परियोजना, जो नॉन-API इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड (ERW) कार्बन स्टील पाइप्स के उत्पादन को शामिल करती है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाती है, जिसमें 250,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष का कैपिसिटी प्लान है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कुल लागत ₹280 करोड़ है। ये कदम Sunshine Capital Ltd की इंडस्ट्रियल परिदृश्य में उभरती हुई संभावनाओं को फायदा उठाने के कमिटमेंट को दर्शाता है।

संसाइन कैपिटल के शेयर 7 मार्च 2024 को ex-bonus और ex-split हो गए। कंपनी ने 7:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए थे, जबकि शेयर विभाजन 10:1 के अनुपात में हुआ।

