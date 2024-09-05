scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ाररिटेल निवेशकों के पसंदीदा स्टॉक पर आया हिला देने वाला Target!

रिटेल निवेशकों के पसंदीदा स्टॉक पर आया हिला देने वाला Target!

ब्रोकरेज की ओर से किसी भी स्टॉक पर इस तरह का बुलिश टारगेट बेहद कम देखने को मिलता है। jP morgan की ओर से रिटेल निवेशकों को इस पसंदीदा स्टॉक को लेकर हैरान करने वाले टारगेट्स दिए हैं। जिसके चलते इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 5 प्रतिशत से ज्यादा उछल गया।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 5, 2024 10:27 IST
JP Morgan bullish on zomato
JP Morgan bullish on zomato

ब्रोकरेज की ओर से किसी भी स्टॉक पर इस तरह का बुलिश टारगेट बेहद कम देखने को मिलता है। JP Morgan की ओर से रिटेल निवेशकों को इस पसंदीदा स्टॉक को लेकर हैरान करने वाले टारगेट्स दिए हैं। इस रिपोर्ट के दम पर स्टॉक में दमदार तेजी लौटी है और इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 5 प्रतिशत से ज्यादा उछल गया। आइये समझने की कोशिश करते हैं कि दिग्गज ब्रोकरेज आखिर इस स्टॉक पर इतना बुलिश क्यों है?

advertisement

JP Morgan की बड़ी रिपोर्ट

तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहां Zomato Share की बात हो रही है। कंपनी पर JP Morgan की ओर से नए टारगेट सेट किए गए हैं। ब्रोकरेज की ओर से कहा गया है कि Zomato अब सभी मेट्रो शहरों में JP Morgan को और आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सबसे ज्यादा ये मॉडल दिल्ली और NCR में बढ़ता दिख रहा है। Blinkit सर्विस के विस्तार से कंपनी को चैनल मार्जिंस और एडवर्टाइजमेंट खर्च से मॉनेटाइजेशन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इंक्रीमेंटल स्टोर इकोनॉमिक्स, फर्म को EBITDA के मामले में ज्यादा पॉजिटिव बनने में मदद करेगी। JP Morgan का कहना है कि मॉर्डन ट्रेड और ई-कॉमर्स में Blinkit नया डिसरप्शन पैदा कर सकता है। इसके साथ ही कंपनी की ओर से टिकटिंग बिजनेस के अधिग्रहण से भी आगे चलकर फायदा मिल सकता है।

ब्रोकरेज ने दिया बड़ा टारगेट

JP Morgan की ओर से टारगेट को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया गया है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2025-27 के लिए टारगेट को बढ़ाकर 15 से 41 प्रतिशत तक कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ब्रोकरेज का टारगेट 208 रुपए था, लेकिन अब इस आधार पर नया लक्ष्य 340 रुपए कर दिया गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 5, 2024