Nifty Bank Nifty Trade Set up: क्या निफ्टी 25200 होल्ड कर पाएगा?

GIFT Nifty के संकेतों को देखा जाए तो भारतीय इक्विटी सूचकांक BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी 50 में गुरुवार को ऊपर खुलने की संभावना है।



GIFT Nifty 92 अंक या 0.39% बढ़कर 25,365.50 पर था, जो गुरुवार को घरेलू सूचकांक NSE निफ्टी 50 और BSE सेंसेक्स के लिए एक सुस्त शुरुआत का संकेत दे रहा था। इससे पहले, बुधवार को NSE निफ्टी 50 81 अंक या 0.32% गिरकर 25,199 पर बंद हुआ, जबकि BSE सेंसेक्स 203 अंक या 0.25% बढ़कर 82,353 पर बंद हुआ।

05 सितंबर 2024 की अहम बातें

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी बाजार लगातार दूसरे दिन निचले स्तर पर बंद हुए। व्यापक बाजार सूचकांक, S&P 500, 0.16% गिरकर 5,520.07 पर बंद हुआ। इसी तरह, तकनीकी-प्रधान नैस्डैक कंपोज़िट 0.3% गिरकर 17,084.30 पर बंद हुआ। हालांकि, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सूचकांक 38.04 अंक या 0.09% बढ़कर 40,974.97 पर बंद हुआ।

अमेरिकी डॉलर डॉलर इंडेक्स (DXY), जो छह विदेशी मुद्राओं की एक बास्केट के मुकाबले डॉलर के मूल्य को मापता है, गुरुवार की सुबह 0.02% बढ़कर 101.28 पर ट्रेड कर रहा था।

क्रूड ऑयल WTI क्रूड की कीमतें 0.52% बढ़कर $69.61 पर, जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमतें 0.55% बढ़कर $73.12 पर गुरुवार की सुबह ट्रेड कर रही थीं।

एशियाई बाजार एशियाई बाजार गुरुवार की सुबह मिश्रित रुख में ट्रेड कर रहे थे। जापान का निक्केई 225 0.31% गिरकर 36,933 पर था। कोरियाई सूचकांक कोस्पी 1.13% बढ़कर 2,609.86 पर था। एशिया डॉव 2.36% गिरकर 3,522.01 पर ट्रेड कर रहा था। चीनी बेंचमार्क सूचकांक शंघाई कंपोज़िट 2,784.09 पर स्थिर था।

FII, DII डेटा विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 04 सितंबर 2024 को 975.46 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। जबकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 97.35 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जैसा कि NSE पर उपलब्ध अस्थायी डेटा दर्शाता है।

F&O बैन RBL बैंक, आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल, बलरामपुर चीनी मिल्स और हिंदुस्तान कॉपर आज 05 सितंबर को F&O बैन में रहेंगे।

Bonanza Portfolio के Sr. Technical Research Analyst Kunal Kamble ने निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर अपने विचार दिए हैं

निफ्टी

कल के ट्रेडिंग सत्र में, निफ्टी ने 25,080 स्तर के आसपास से वापसी की, जहां पहले बिकवाली का दबाव देखा गया था। इस रिकवरी से संकेत मिलता है कि 25,080 का स्तर बाजार के लिए एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है।

ऑप्शंस के मोर्चे पर, सबसे ज्यादा गतिविधि 25,300 कॉल ऑप्शन (CE) पर देखी गई है, जहां शॉर्ट बिल्डअप (SB) बना हुआ है, और 25,000 पुट ऑप्शन (PE) पर भी SB है। यह दर्शाता है कि बाजार प्रतिभागी साप्ताहिक एक्सपायरी को 25,300 और 25,000 के बीच होने की उम्मीद कर रहे हैं। जब तक ये स्तर टूटते नहीं हैं, तब तक निफ्टी में सीमित दायरे में हलचल की संभावना है।

बैंक निफ्टी

बैंकिंग इंडेक्स 51,500 के स्तर से नीचे बंद हुआ, जिसे उसने पिछले दिन पार किया था। साप्ताहिक एक्सपायरी के लिए, सूचकांक 51,400 पर समाप्त हुआ। 51,500 कॉल ऑप्शन (CE) पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जहां शॉर्ट बिल्डअप (SB) देखा गया है, जो मजबूत प्रतिरोध का काम करेगा। इंडेक्स को अपनी ऊपर की चाल जारी रखने के लिए 51,500 के स्तर से ऊपर बंद होने की जरूरत है। नीचे की ओर, 51,000 पुट ऑप्शन (PE), जहां सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मजबूत समर्थन के रूप में काम करेगा। ऑप्शंस डेटा से संकेत मिलता है कि 51,200 और उसके बाद 51,000 के स्तर पर मुनाफावसूली हो सकती है, जब तक कि बैंकिंग इंडेक्स 51,500 के स्तर से ऊपर नहीं जाता।

( बाजार में किसी भी प्रकार की खरीद-बिक्री से पहले विशेषज्ञ की राय लें, ये केवल विचार हैं कोई सुझाव नहीं)