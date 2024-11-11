scorecardresearch
कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये PSU Stock रॉकेट बनने वाला है!

Power Finance Corporation Ltd यानि PFC के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। इंट्रा डे के दौरान शेयर 9 प्रतिशत उछलकर 490 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गया। कंपनी की ओर से पिछले हफ्ते ही Q2 के रिजल्ट्स जारी किए गए हैं। रिजल्ट्स के आधार पर ही शेयरों में बंपर तेजी आई है। ऐसे में ब्रोकरेज की ओर से शेयर पर धमाकेदार तेजी की संभावना जताई जा रही है। 

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 11, 2024 12:11 IST

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने Power Finance Corporation Ltd  के शेयर में आउटर परफॉर्म की रेटिंग दी है और अपने टारगेट को बढ़ाकर 610 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने कन्वेन्शनल पावर जेनरेशन सेगमेंट  के लिए भी लोन देने की शुरुआत की है जो पॉजिटिव ट्रिगर है। वहीं लोन ग्रोथ 10 प्रतिशत रहा जो स्लो है। चालू वित्त वर्ष के Q1 के बाद लोन डिस्बर्समेंट ने जबरदस्त तेजी पकड़ी है। FY26 के आधार पर यह शेयर 1.1x प्राइस टू बुक वैल्यु पर ट्रेड कर रहा है जो अट्रैक्टिव वैल्युएशन है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में यह शेयर 449 रुपए पर था. उसके मुकाबले टारगेट 35 प्रतिशत से ज्यादा है।

वहीं दूसरी ओर ग्लोबल ब्रोकरेज Bernstein ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को मेंटेन किया है और 620 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज ने कहा है कि लोन बुक ग्रोथ अच्छी है। असेट क्वॉलिटी हेल्दी मेंटेन है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेशियो में सुधार आया है।

Power Finance Corporation Ltd यानि PFC, एक महारत्न कंपनी है जो पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। दमदार रिजल्ट के कारण शेयर में दमदार तेजी देखी गई है। ब्रोकरेज फर्म्स इस मल्टीबैगर स्टॉक पर बुलिश हैं और अच्छे प्रदर्शन की बदौलत लॉन्ग टर्म के लिए BUY की रेटिंग दी है. साथ में बड़ा टारगेट दिया गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
