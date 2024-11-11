इस वाटर मैनेजमेंट स्टॉक पर फिदा ब्रोकरेज, धुआंधार तेजी की उम्मीद!

सितंबर तिमाही के रिजल्ट्स के बाद VA Tech Wabag Ltd. के शेयर सोमवार को 5 प्रतिशत तक चढ़ गए। इसके पीछे का बड़ा कारण रहा कि एक बड़े ऑर्डर इनफ्लो ने कंपनी की ग्रोथ को लेकर चिंताओं को फिलहाल के लिए खत्म कर दिया।

कंपनी का तिमाही रेवेन्यू साल दर साल 5 प्रतिशत बढ़ा, जबकि इसका EBITDA मार्जिन 13.4 प्रतिशत रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 50 बेसिस प्वाइंट्स अधिक था। EBITDA बढ़ोतरी कंपनी के FY25 के लिए 13 से 15 प्रतिशत के गाइडेंस के अनुरूप रही। सहायक कंपनियों से लाभ 17 प्रतिशत बढ़ा।

सोमवार को, स्टॉक 4.66 प्रतिशत बढ़कर ₹1,775 तक पहुंच गया। यह मल्टीबैगर स्टॉक 2024 में अब तक 179 प्रतिशत और पिछले एक साल में 213 प्रतिशत बढ़ चुका है। ऐसे में स्टॉक पर ब्रोकरेज अभी भी बुलिश हैं।

ICICI सिक्योरिटीज ने कहा कि VA Tech Wabag के प्रॉफिट परफॉर्मेंस और हाई EBITDA मार्जिन को बनाए रखने के गाइडेंस ने उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि कंपनी भविष्य में एक मजबूत स्थिति में रहेगी। कंपनी ने FY25 के लिए 15 प्रतिशत रेवेन्यू बढ़ोतरी और 13-15 प्रतिशत EBITDA मार्जिन का गाइडेंस किया है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि यह गाइडेंस पूरी तरह से प्राप्त किया जा सकता है और सफल होने की संभावना है।

ऑर्डर बुक

ICICI सिक्योरिटीज ने कहा कि VA Tech Wabag के मैनेजमेंट को ग्रोथ और मध्य-पूर्वी बाजारों में अपनी उपस्थिति पर पूरा विश्वास है। इसके अलावा, कंपनी ने सऊदी अरब के किंगडम से ₹2,700 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। VA Tech Wabag को उम्मीद है कि मध्य-पूर्वी बाजारों में आगे भी वृद्धि जारी रहेगी। कंपनी ने तीन साल के ऑर्डर बैकलॉग का गाइडेंस किया है और ₹8,400 करोड़ के बिड्स भी प्रस्तुत किए हैं।

ब्रोकरेज की ओर से ICICI सिक्योरिटीज को BUY रेटिंग बनाए रखते हैं और टारगेट प्राइस को ₹1,980 (पहले ₹1,541) पर रिवाइज किया गया हैं। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि VA Tech Wabag का कुल ऑर्डरबुक बढ़कर ₹14,600 करोड़ हो गया है, जिसमें EPC ऑर्डरबुक ₹8,000 करोड़ है, जो कि 2.7 गुना का बुक-टू-बिल अनुपात है। इसके परिणामस्वरूप, यह उम्मीद करता है कि VA Tech Wabag का रेवेन्यू मिड टर्म अवधि (FY24-27E) में 20 प्रतिशत CAGR से बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

