LIC Share में 50 प्रतिशत तेजी की उम्मीद! नए पॉलिसी सरेंडर नियम से क्या होगा असर?

Life Insurance Corporation of India (LIC) का शेयर 11 नवंबर 2024 को Q2 FY25 रिजल्ट्स के बाद 1.70% बढ़ा, बावजूद इसके कि नेट प्रॉफिट में 3.8% की सालाना गिरावट आई। ब्रोकरेज फर्मों का नजरिया स्टॉक के प्रति पॉजिटिव है।

ब्रोकरेज फर्म Citi ने ₹1,385 का सबसे सबसे ऊंचा टार्गेट प्राइस तय किया है, जो LIC के भविष्य की ग्रोथ पर सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाती है। यहां तक के कुछ ने तो जो मौजूदा स्तर से 50 प्रति की तेजी की संभावना जताई है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

हालांकि, दूसरे एनालिस्ट्स ने नए सरेंडर वैल्यू नियमों के प्रभाव को लेकर सतर्क किया हैं, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू हुए हैं। नए नियमों के तहत जिन पॉलिसियों को इस तारीख के बाद खरीदा गया है, उन्हें पहले साल से सरेंडर वैल्यू मिल सकेगी, जिससे ज्यादा पेमेन्ट हो सकती हैं, जिससे इंश्योरेंस कंपनियों के मार्जिन पर प्रभाव पड़ सकता है और प्रीमियम बढ़ने की संभावना हो सकती है।

ब्रोकरेज Bernstein ने स्टॉक पर ₹1,190 का टार्गेट प्राइस तय किया है, जिसमें LIC के नए बिजनेस प्रीमियम में बढ़ोतरी, खासकर नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स में वृद्धि का हवाला दिया गया है, जबकि संशोधित सरेंडर वैल्यू नियमों के जरिए पैदा हुए जोखिमों को भी उजागर किया गया है।

Kotak Institutional Equities ने ₹1,250 का टार्गेट प्राइस बनाए रखा और Q2 FY25 के लिए LIC के नए बिजनेस के मूल्य (VNB) में 47% की मजबूत बढ़ोतरी को नोट किया है, जो नॉन-पार प्रोडक्ट्स के कारण हुआ। हालांकि, ब्रोकरेज ने नए सरेंडर वैल्यू दिशा-निर्देशों के जोखिम को उजागर किया, जो ग्रोथ की स्पीड को नेगेटिव रूप से प्रभावित कर सकते हैं, खासकर अगर शेयर बाजार में सुधार होता है।

ब्रोकरेज ने यह भी चेतावनी दी कि FY25 की पहली छमाही में LIC की एम्बेडेड वैल्यू (EV) को बढ़ावा देने वाली कैपिटल मार्केट रैली जोखिम उत्पन्न कर सकती है अगर बाजार की स्थिति उलटती है।

इन चुनौतियों के बावजूद LIC का भारतीय जीवन बीमा क्षेत्र में नेतृत्व मजबूत बना हुआ है। सितंबर 2024 को समाप्त हुए छह महीनों में LIC ने 61.07% की बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में 58.50% थी। इसके अलावा, कुल प्रीमियम आय में 13.56% की वृद्धि हुई और यह ₹2.34 लाख करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में ₹2.06 लाख करोड़ थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

