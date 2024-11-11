Nifty Outlook Today: आज कैसी रहेगी बाजार की चाल?

मेहता इक्विटीज लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च) प्रशांत तापसे के अनुसार आज प्री-ओपनिंग मार्केट का हाल इस प्रकार रहेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद वॉल स्ट्रीट में तेजी का माहौल बना हुआ है, जिससे डाउ, नैस्डैक और एसएंडपी 500 नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। एसएंडपी 500 पहली बार 6000 के ऊपर और डाउ 44,000 के पार जा चुका है। हालांकि, इन वैश्विक संकेतों के बावजूद भारतीय बाजार पर दबाव बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण विदेशी निवेशकों द्वारा निरंतर बिकवाली है। शुक्रवार के सत्र में एफआईआई ने 3,404 करोड़ रुपये की बिकवाली की, जिससे हफ्तेभर में कुल निकासी 20,000 करोड़ रुपये और अक्टूबर महीने में 1.14 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

तकनीकी रूप से, निफ्टी के लिए निचला समर्थन स्तर 23,811 पर है, और 24,537 के ऊपर एक ठोस क्लोजिंग के बिना किसी भी रिकवरी को "डेड कैट बाउंस" माना जाएगा। इस बीच, Q2 के नतीजे आ रहे हैं, और एसबीआई, एमएंडएम और स्विगी आईपीओ जैसी कंपनियों पर नजर रहेगी। ट्रेडर्स को निफ्टी को 24,200-24,250 के रेंज में बेचने और बैंक निफ्टी को मौजूदा स्तर पर बेचने की सलाह दी गई है, जबकि एमएंडएम दीर्घकालिक निवेश के लिए एक मजबूत खरीदारी का विकल्प है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

