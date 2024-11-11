scorecardresearch
HAL शेयर प्राइस: इस डिफेंस शेयर से हो सकते हैं मालामाल, एक्सपर्ट्स ने दी खरीदारी की सलाह

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह डिफेंस सेक्टर का मजबूत स्टॉक है। एक्सपर्ट्स ने निवेशकों को इसे खरीदने की सलाह दी है, क्योंकि इसमें भविष्य में अच्छी ग्रोथ की संभावना है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 11, 2024 09:34 IST

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) शेयर प्राइस

वर्तमान कीमत: ₹4,380
संभावित रिटर्न: 21%
सपोर्ट स्तर: ₹3,975 और ₹3,750
रेजिस्टेंस स्तर: ₹4,530 और ₹4,735

चार्ट के अनुसार, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) का शेयर 3,975 रुपये और 3,750 रुपये के सपोर्ट स्तर पर समर्थन प्राप्त कर रहा है, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि यह शेयर 4,735 रुपये तक पहुंच सकता है। इसमें पहला रेजिस्टेंस 4,530 रुपये पर है, और दूसरा रेजिस्टेंस 4,735 रुपये पर है।

ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म - टारगेट प्राइस

ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज ने HAL को "BUY" रेटिंग दी है, और इसका टारगेट प्राइस 4,550 से 4,600 रुपये के बीच तय किया है। इसके साथ ही, 4,385 रुपये का स्टॉपलॉस रखने की सलाह भी दी गई है।

चॉइस ब्रोकिंग फर्म - टारगेट प्राइस

चॉइस ब्रोकिंग फर्म ने भी HAL के शेयर को "BUY" रेटिंग दी है, और 4,550 से 4,600 रुपये के टारगेट प्राइस का अनुमान लगाया है।

मल्टीबैगर रिटर्न

HAL के शेयर ने पिछले 6 महीनों में 13.57% का रिटर्न दिया है। एक साल में इसने 114.23% का शानदार रिटर्न दिया है। YTD आधार पर शेयर ने 54.97% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 वर्षों में इसने 1,054.06% का रिटर्न प्रदान किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
