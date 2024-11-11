HAL शेयर प्राइस: इस डिफेंस शेयर से हो सकते हैं मालामाल, एक्सपर्ट्स ने दी खरीदारी की सलाह

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) शेयर प्राइस

वर्तमान कीमत: ₹4,380

संभावित रिटर्न: 21%

सपोर्ट स्तर: ₹3,975 और ₹3,750

रेजिस्टेंस स्तर: ₹4,530 और ₹4,735

चार्ट के अनुसार, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) का शेयर 3,975 रुपये और 3,750 रुपये के सपोर्ट स्तर पर समर्थन प्राप्त कर रहा है, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि यह शेयर 4,735 रुपये तक पहुंच सकता है। इसमें पहला रेजिस्टेंस 4,530 रुपये पर है, और दूसरा रेजिस्टेंस 4,735 रुपये पर है।

ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म - टारगेट प्राइस

ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज ने HAL को "BUY" रेटिंग दी है, और इसका टारगेट प्राइस 4,550 से 4,600 रुपये के बीच तय किया है। इसके साथ ही, 4,385 रुपये का स्टॉपलॉस रखने की सलाह भी दी गई है।

चॉइस ब्रोकिंग फर्म - टारगेट प्राइस

चॉइस ब्रोकिंग फर्म ने भी HAL के शेयर को "BUY" रेटिंग दी है, और 4,550 से 4,600 रुपये के टारगेट प्राइस का अनुमान लगाया है।

मल्टीबैगर रिटर्न

HAL के शेयर ने पिछले 6 महीनों में 13.57% का रिटर्न दिया है। एक साल में इसने 114.23% का शानदार रिटर्न दिया है। YTD आधार पर शेयर ने 54.97% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 वर्षों में इसने 1,054.06% का रिटर्न प्रदान किया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

