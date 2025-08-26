TVS Raider Super Squad Edition: टीवीएस मोटर कंपनी ने अपनी पॉपुलर बाइक TVS Raider की Super Squad Edition (SSE) सीरीज में दो नए वेरिएंट को लॉन्च किया हैं। ये नए मॉडल मशहूर मारवल सुपरहीरोज Deadpool और Wolverine से इंस्पायर्ड हैं। इस लॉन्च के साथ कंपनी ने फिर से साबित किया है कि वो युवाओं, खासकर Gen Z के टेस्ट और स्टाइल को ध्यान में रखते हुए इनोवेशन ला रही है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

सुपरहीरो लुक में दमदार परफॉर्मेंस

Deadpool और Wolverine वेरिएंट में बाइक को खास ग्राफिक्स और डेकल्स दिए गए हैं जो इन सुपरहीरोज की पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। इससे Raider का लुक और भी अट्रैक्टिव हो गया है।

हालांकि लुक्स बदले हैं, लेकिन बाइक के अंदर वही दमदार 3-वॉल्व इंजन है जो 11.2 bhp की पावर (7500 rpm पर) और 11.75 Nm का टॉर्क (6000 rpm पर) देता है।

टेक्नोलॉजी में भी आगे

नई Raider Super Squad Edition में अब iGO Assist के साथ Boost Mode और Glide Through Technology (GTT) जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो ट्रैफिक में चलाना आसान बनाते हैं।

बाइक में रिवर्स LCD डिजिटल क्लस्टर भी दिया गया है, जिसमें 85 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। इससे यह बाइक टेक्नोलॉजी के मामले में भी एक कदम आगे है।

कीमत और उपलब्धता

नई TVS Raider Super Squad Edition की कीमत ₹99,465 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है। यह बाइक इस महीने से देशभर के सभी TVS डीलरशिप्स पर उपलब्ध होगी।

अगर आप सुपरहीरो स्टाइल के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी और दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो TVS Raider SSE का Deadpool या Wolverine एडिशन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है।

पहले भी मिल चुकी है Marvel थीम

TVS ने Marvel के साथ यह पार्टनरशिप पहले भी की थी। 2023 में कंपनी ने Iron Man और Black Panther थीम वाली Raider बाइक्स लॉन्च की थीं, जो युवाओं के बीच काफी पसंद की गई थीं।

अब Deadpool और Wolverine एडिशन के साथ TVS एक बार फिर से युवाओं से जुड़ने की कोशिश कर रही है, जिसमें स्टाइल, टेक्नोलॉजी और पर्सनैलिटी का बेहतरीन मेल है।