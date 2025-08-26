scorecardresearch
डीमार्ट के शेयर में आएगी 36% की बंपर रैली! CLSA ने दिया Outperform कॉल - जल्दी चेक करें टारगेट

CLSA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि DMart की ग्राहक से जुड़ाव की रणनीति, किफायती कीमतों और बेहतर प्रोडक्ट रेंज के कारण कंपनी की बाजार में स्थिति मजबूत बनी हुई है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 26, 2025 16:49 IST

DMart Share Price: हाइपरमार्केट चेन DMart की पेरेंट कंपनी Avenue Supermarts Ltd. के शेयरों में मंगलवार को 1.5% की तेजी देखी गई। यह उछाल ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA द्वारा कंपनी पर दिए गए ‘High Conviction Outperform’ रेटिंग के बाद आया है। CLSA ने Avenue Supermarts के लिए ₹6,406 का टारगेट प्राइस तय किया है, जो मौजूदा भाव से लगभग 36% ज्यादा है।

हालांकि कारोबार के अंत में शेयर सपाट स्तर पर बंद हुआ। बीएसई पर स्टॉक 0.26% या 12.50 रुपये टूटकर 4713.40 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.01% या 0.30 रुपये गिरकर 4,725 रुपये पर बंद हुआ।

CLSA को कंपनी की रणनीति पर भरोसा

CLSA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि DMart की ग्राहक से जुड़ाव की रणनीति, किफायती कीमतों और बेहतर प्रोडक्ट रेंज के कारण कंपनी की बाजार में स्थिति मजबूत बनी हुई है। लगातार कम कीमतों पर सामान बेचने की रणनीति ने DMart को हर वर्ग के ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बनाया है।

2025 में अब तक 34% चढ़े शेयर

मंगलवार को Avenue Supermarts के शेयर ₹4,796.75 तक चढ़े, जो इस साल अब तक लगभग 34% की बढ़त है। CLSA का मानना है कि अभी भी शेयर का वैल्यूएशन कंपनी की सभी रणनीतिक पहलों को पूरी तरह नहीं दर्शाता।

कंपनी तेजी से स्टोर्स का विस्तार, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स पर जोर, और मुनाफे में सुधार जैसी रणनीतियों पर काम कर रही है। CLSA के अनुसार, कंपनी द्वारा ये पहल कंपनी की लॉन्ग-टर्म ग्रोथ को मजबूत करेंगी और निवेशकों का भरोसा और बढ़ाएंगी।

CLSA ने यह भी बताया कि Avenue Supermarts की रणनीति उसे अन्य रिटेल कंपनियों से अलग बनाती है। ग्राहकों की वफादारी बढ़ाने, और नए बाजारों में पहुंच बनाने पर फोकस कंपनी को लंबी अवधि में फायदा पहुंचा सकता है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि DMart की ग्रोथ संभावनाएं अभी भी मजबूत बनी हुई हैं और आने वाले समय में कंपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ा सकती है।

कुल मिलाकर, CLSA का मानना है कि Avenue Supermarts आने वाली चुनौतियों को पार करते हुए बाजार में मजबूत स्थिति बनाए रखने और नई संभावनाओं का फायदा उठाने में सक्षम है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
