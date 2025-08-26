Tata Stock to BUY: टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन कंपनी लिमिटेड (Titan Company Ltd) के शेयर में करीब 1 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन घरेलू ब्रोकरेज फर्म रेलिगेयर ब्रोकिंग (Religare Broking) ने इस शेयर पर बुलिश व्यू देते हुए स्टॉक में अगले 11 महीनों में 12.6% के अपसाइड संभावना जताई है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर बीएसई पर दोपहर 12:51 बजे तक 0.84% या 30.50 रुपये गिरकर 3621.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.73% या 26.80 रुपये टूटकर 3,624.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Titan Company पर Religare Broking की राय

रेलिगेयर ब्रोकिंग ने अपने रिपोर्ट में कहा कि टाइटन भारत की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनियों में से एक है, जिसका मार्केट शेयर लगभग 8% है। इसके अलावा यह एक उभरती हुई लाइफस्टाइल कंपनी भी है, जो घड़ियों (Watches), वियरेबल्स (Wearables) और आई केयर (Eye Care) जैसे सेगमेंट में भी मौजूद है।

ब्रोकरेज ने बताया कि टाइटन की कुल कमाई में साल-दर-साल (YoY) 10.8% की बढ़त दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से प्रोडक्ट की औसत कीमत (ticket size) में बढ़ोतरी के कारण हुआ। कंपनी का EBITDA मार्जिन भी बेहतर होते हुए सालाना आधार पर 77 बेसिस प्वाइंट और तिमाही आधार पर 168 बेसिस प्वाइंट की बढ़त देखी गई। इसके अलावा कंपनी का PAT 25.3% बढ़ा और मार्जिन में 76 बेसिस प्वाइंट की बढ़त हुई।

घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि टाइटन के पास Tanishq, Mia, Zoya और Caratlane जैसे लोकप्रिय ज्वेलरी ब्रांड हैं। ज्वेलरी के इस क्षेत्र में कंपनी की कुल बाजार हिस्सेदारी लगभग 8% है।

आगे की रणनीति पर बात करते हुए ब्रोकरेज ने कहा कि टाइटन अब पूरे देश में अपने ओमनी-चैनल मॉडल (ऑनलाइन + ऑफलाइन) के जरिए ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने की दिशा में काम कर रही है। यह रणनीति भारतीय बाजार में लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की मांग को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

रेलिगेयर ब्रोकिंग को उम्मीद है कि FY25 से FY27 तक कंपनी की रेवेन्यू 21.2%, EBITDA 31.6% और PAT 35.3% की सालाना दर (CAGR) से बढ़ सकते हैं।

Titan Company Share Price Target

ब्रोकरेज ने टाइटन पर 'Buy' कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस ₹4,107 तय किया है। 25 अगस्त के CMP 3,649 रुपये के आधार पर ब्रोकरेज ने अगले 11 महीने में 12.6% के अपसाइड की संभावना जताई है।